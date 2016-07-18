Нападавшие в Алматы убили четырех человек – МВД

Происшествия
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Вооруженные люди, открывшие стрельбу в Алматы, убили четырех человек. Среди них трое полицейских и одно гражданское лицо, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу МВД РК.

"18 июля около 11 часов утра при попытке проникновения в Алмалинское районное управление внутренних дел ДВД Алматы было нанесено огнестрельное ранение постовому полицейскому, после чего преступник завладел автоматическим оружием сотрудника полиции и скрылся. При преследовании преступника им было применено похищенное оружие в отношении преследующего экипажа полиции "Буран", в результате чего 2 сотрудника патрульного экипажа получили огнестрельные ранения. В дальнейшем подозреваемый был установлен, при вооруженном сопротивлении ранен и задержан сотрудниками полиции в районе АО "Казахконцерт". Установлена его личность. При задержании получили огнестрельное ранение 2 сотрудника полиции", – сообщили в МВД.

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Ранее вооруженный мужчина пытался захватить легковой автомобиль жителя города, выстрелив в него. В результате чего водитель получил ранение и скончался. Кроме того, от полученных ранений скончались три сотрудника полиции.

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"По предварительным данным, задержанный, 27-летний ранее судимый уроженец Кызылординской области, подозревается в совершении убийства женщины в минувшие выходные", – указывается в сообщении.

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В городе введены оперативные планы "Сирена" и "Перехват". Все сотрудники полиции ориентированы на задержание сообщника задержанного.

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