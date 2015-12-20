Нападающий "Астаны" может продолжить карьеру в Турции

Турецкий клуб "Бурсаспор" заинтересовался ганским нападающим "Астаны" Патриком Твумаси, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на Vesti.kz
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Клуб, представляющий город Бурса, занимает в турецкой суперлиге 14-е место из 18 команд. За "Бурсаспор" выступают такие известные игроки, как чехи Томаш Нецид и Томаш Сивок, испанец Исаак Куэнка, венгр Балаш Джуджак и словак Мирослав Стох. Bursa Hakimiyet
отмечает, что интерес к Твумаси возник у "Бурсаспора" после матча
с "Галатасараем", который окончился вничью. Селекционерам клуба понравилась игра ганца на фланге, и в нем видят усиление для состава команды.
В прошедшем сезоне 21-летний Твумаси в составе "Астаны" провел 28 матчей в КПЛ, в которых забил шесть голов и отличился голевыми передачами. Его команда во второй раз подряд стала чемпионом Казахстана.
В Лиге чемпионов Твумаси забил четыре гола: два – в квалификации, два – в групповом раунде. Стоит отметить, что шесть матчей ЛЧ ганец пропустил из-за дисквалификации после получения красной карточки в ответном матче с финским ХИКом.
В "Астане" Твумаси играет на правах аренды – права на него по-прежнему принадлежат латвийскому "Спартаку" из Юрмалы. Ранее Твумаси также выступал в российском "Амкаре". Нападающий имеет опыт игр за молодежную сборную Ганы.