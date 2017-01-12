​Нападение на ломбард

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа депар­тамента внутренних дел. Полицейские установили, что неизвестный в медицинской маске и солнцезащитных очках, угрожая обрезом охотничьего ружья, потребовал от кассира выдать золотые изделия и деньги. Затем произвел выстрел в сторону женщины, ранив ее в область грудной клетки, и сбежал с места преступления. Сотрудница доставлена в реанимационное отделение городской больницы скорой помощи. Врачи оценивают ее состояние как тяжелое.

Этот факт зарегистрирован в ЕРДР Енбекшинского ОП по двум статьям УК РК: покушение на убийство, сопряженное с разбоем, и незаконное хранение, ношение огнестрельного оружия. Начато досудебное расследование. Сотрудниками криминальной полиции принимаются меры по установлению личности и задержанию подозреваемого.