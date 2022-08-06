Нападение на посольство Азербайджана в Лондоне: МИД Казахстана опубликовало заявление

Министерство иностранных дел РК опубликовало заявление в связи с нападением на азербайджанское посольство в Лондоне, сообщает Kazpravda.kz.

"В связи с имевшим место 4 августа сего года нападением экстремистов на Посольство Азербайджанской Республики в Лондоне считаем неприемлемым любое проявление насилия в отношении дипломатических представительств и их персонала.

Подобные акты нарушения основ и норм международного права подлежат всеобщему осуждению и требуют тщательного расследования с целью привлечения к ответственности их организаторов.

Уверены в стойкости азербайджанского народа и выражаем готовность оказать всемерную поддержку в трудных для братского государства ситуациях", - говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.

Напомним, что 4 августа посольство Азербайджанской Республики в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии подверглось нападению со стороны радикальной религиозной группы.

Ворвавшиеся в дипмиссию Азербайджана в Великобритании являются членами радикальной религиозной группировки «The Mahdi Servants Union».

По данным местных СМИ, речь идет о базирующейся в Лондоне организации мусульман-шиитов.

На опубликованных в социальных сетях видео члены группировки размахивают флагами с балкона посольства Азербайджана, расписывают на арабском лозунги на стене и срывают азербайджанский флаг.

В пресс-службе МИД Азербайджана отметили, что члены группировки совершили акт вандализма, ворвавшись в здание дипмиссии.