Нападение на здание полиции в Кызылорде: задержаны трое подозреваемых

В Кызылорде задержаны трое граждан по подозрению в совершении вооруженного нападения на здание полиции во время январских событий, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий полиция совместно с органами прокуратуры задержала трех жителей Кызылорды, которые 5 января в группе лиц совершили вооруженное нападение с применением огнестрельного оружия на административное здание управления местной полицейской службы.

У задержанных лиц изъяты оружия.

Подозреваемые взяты под стражу. По данному факту проводится досудебное расследование.