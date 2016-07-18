Нападения на воинскую часть в Капчагае не было – Минобороны

Информация о нападении на воинские части в городе Капшагае, распространяемая в социальных сетях, WhatsApp-мессенджере, не соответствует действительности. Об этом официально заявило Министерство обороны РК, передает Kazpravda.kz
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Вместе с тем сообщается, что в связи с введением в Алматы "красного" уровня террористической опасности воинские части и учреждения ВС РК переведены на усиленный режим несения службы.
"Дополнительно усилена охрана объектов хранения оружия и боеприпасов", – отметили в МО.
Напомним, что в Алматы объявлен наивысший – "красный" – уровень террористической опасности
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"Основанием послужило нападение неизвестных лиц на здания Алмалинского РОВД и департамента КНБ. Решение принято председателем Комитета национальной безопасности в соответствии с требованиями Указа Президента Республики Казахстан "Об утверждении Правил организации и функционирования государственной системы мониторинга информации и оповещения населения о возникновении угрозы акта терроризма" от 9 августа 2013 года № 611", – говорится в заявлении пресс-службы Антитеррористического центра.