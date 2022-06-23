Напал на полицейских с перцовым баллончиком житель Алматинской области

Ранее судимый мужчина напал с перцовым баллончиком на полицейских в Алматинской области, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram Департамента полиции региона.

В Талгарском районе зарегистрирован факт применения насилия в отношении представителя власти. Пьяный мужчина 19 июня напал и прыснул из перцового баллончика в двух патрульных, которые обслуживали вызов в одном из кафе на трассе Алматы – Талгар.

При разбирательствах выяснилось, что один из клиентов устроил скандал, отказавшись оплатить счет, о чем прибывшим полицейским сообщила работница заведения. Мужчина вел себя агрессивно и отказался исполнять требование правоохранителей проследовать к служебной машине. Злоумышленник использовал перцовый баллончик и попытался скрыться с места происшествия.

Несмотря на временную потерю зрения, полицейским при содействии еще двух коллег, подъехавших к месту происшествия, удалось задержать подозреваемого.

Выяснилось, что 28-летний мужчина ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности за грабеж, вымогательство и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

Медицинское освидетельствование подтвердило у задержанного алкогольное опьянение. Сейчас в отношении подозреваемого инициировано уголовное расследование по уголовной статье «Применение насилия в отношении представителя власти».