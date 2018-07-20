Напавшие на Дениса Тена только из соцсетей узнали, кого убили

Происшествия
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Подозреваемые в убийстве Дениса Тена только из социальных сетей узнали, кого они убили. Об этом рассказал руководитель городского ДВД Серик Кудебаев, сообщает МИА "Казинформ".

"Подозреваемый Арман Кудайбергенов нанес Денису два удара ножом. Только потом они узнали из социальных сетей, что убили Дениса Тена. По их словам, они пошли на такие действия, потому что им были нужны деньги. Оба признали свою вину. Ранее оба были судимы за кражу", - сказал Кудебаев.

Ранее сообщалось, что Киясов Нуралы 1994 года рождения, уроженец Жамбылской области, был задержан и дал признательные показания, а после вместе с полицейскими побывал на месте гибели Дениса Тена, где рассказал о деталях преступления. Недавно стало известно, что находившийся в розыске второй фигурант дела – Арман Кудайбергенов – также был задержан. Оба молодых человека подозреваются в совершении преступления, предусмотренного статьей 99 ч. 2. УК РК. 

Перед началом судебного заседания первого задержанного - Нуралы Киясова - доставили под охраной в суд. Из показаний стало известно, что он безработный. Образование – среднее.

"Отвечая на вопросы судьи, он не смог сдержать слез", – передавали из зала суда.

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