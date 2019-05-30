Напавший на двух школьниц мужчина задержан в Алматинской области

Общество
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Фото из открытых источников
В Алматинской области полицейские установили и задержали 30-летнего мужчину, подозреваемого в разбойном нападении на двух школьниц, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу областного ДП.

Ранее сообщалось о том, что 28 мая в управление полиции Карасайского района обратилась жительница села Алмалыбак, заявившая о том, что неизвестный мужчина напал на ее 13-летнюю дочь, которая вместе со своей подругой прогуливалась по местной аллее. Угрожая ножом, мужчина отобрал у детей сотовые телефоны.

"По тревоге подняли все патрульные экипажи и организовали проческу местности. Дополнительно поиск подозреваемого проводился и по линии оперативных служб. В итоге полицейским Карасайского района удалось в течение нескольких часов установить личность подозреваемого, оказавшегося 30-летним жителем Алматы, который был вскоре задержан и доставлен в полицию. Похищенные им мобильные телефоны, а также используемый им нож уже изъяты и приобщены к материалам уголовного расследования в качестве вещественных доказательств", - рассказал представитель ДП Алматинской области Кобейхан Нурахмет.

По факту вооруженного разбойного нападения на школьниц стражами порядка начато досудебное расследование. Задержанный мужчина, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за грабеж, помещен под стражу в изолятор временного содержания.

"Сейчас сотрудники Карасайской районной полиции организовали проверку в отношении задержанного лица на причастность к другим преступлениям аналогичного характера, имевшим место не только на территории одного района, но и в целом по региону", - добавили в полиции.

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