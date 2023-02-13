Напавший на учеников с ножом и топором школьник выполнял интернет-задание – СМИ

Происшествия
49

Сообщается, что нападавший девятиклассник выполнял задание интернет-игры, по которым ему нужно было срубить 4 дерева. Ими оказались ни в чём неповинные школьники.

Фото: pkzsk.info

В средней школе №4 Петропавловска после инцидента, когда девятиклассник сегодня утром, 13 февраля, ранил топором троих учеников 10 и 9 классов, жуткая атмосфера. Дети, ставшие свидетелями "бойни", не могут успокоиться. Девочки плачут. Трясёт и родителей, которые приходят забирать ребят с уроков. Вторую смену перевели на дистанционное обучение, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Петропавловск.news.

Ученица 10 класса четвертой школы поделилась подробностями страшного происшествия с корреспондентом издания на месте событий. Девятиклассник в маске на голове, которую, судя по всему, изготовил сам, выскочил в коридор и начал махать топором по детям.

"Хотел ударить по сердцу топором. Мальчик руками закрыл. У него тут порез. Ученицу 9 класса так разрубил. Она много крови потеряла", - вся в слезах рассказывает девочка.

В родительских чатах всех классов СШ №4 пестрит различная информация о нападавшем девятикласснике. Предположительно мальчик состоит на учёте по состоянию психологического здоровья, с сентября по ноябрь прошлого года находился на лечении в психдиспансере. Однако данную информацию в управлении образования не подтвердили и не опровергли, поскольку такие дети наравне со всеми имеют право обучаться в средних школах.

Сложно представить, какой ужас испытали дети, на которых напал сверстник с топором, и сколько потребуется времени, чтобы залечить физические и психологические раны. В большом стрессе находятся ребята, ставшие свидетелями нападения. Даже те, кто ничего не видел, сейчас отказываются идти в школу.

Боятся отпускать своих чад и родители, которые не доверяют охране школы. А её, как оказалось, в СШ №4 и вовсе нет – только женщина-вахтёр, которая при необходимости никакой помощи и защиты оказать не сможет.

Помимо этого, в социальных сетях и в телеграм-каналах гуляют фотографии маски, топора, окровавленного перевязочного материала. 

Сообщается, что нападавший девятиклассник выполнял задание интернет-игры, по которым ему нужно было срубить 4 дерева. Ими оказались ни в чём неповинные школьники.

По данным управления образования, в детскую областную больницу доставили двоих пострадавших. Третьему на месте оказали медицинскую помощь.

Подробную информацию о состоянии госпитализированных детей в облздраве не сообщают, ссылаясь на запрет от родителей. Остаётся только надеяться, что дети выживут, добавил портал.

Напомним, сегодня, 13 февраля, в Петропавловске один из учеников 9 класса пронес в школу топор и нож и до начала уроков напал на старшеклассников.

Несовершеннолетнего Д. задержали, по факту начато досудебное расследование по части 3 статьи 24 – пунктам 1, 14 части 2 статьи 99 Уголовного кодекса РК (покушение на убийство).

 

Популярное

Все
Выживут ли печатные СМИ?
Ложь бесплатна, за правду придется платить
Полицейские ищут лжетеррориста, устроившего «минирование» школ и офисов в Усть-Каменогорске
Дать профессиональную оценку конкурсным процедурам на выбор лучшего эскиза герба области Улытау попросили общественники
Мы разные, но мы вместе!
В казахской лошади сохранилась дикая кровь
Вторую неделю жители села Терек­ты Западно-Казахстанской области получают воду по графику
До остановки на капитальный ремонт Шымкентского нефтеперерабатывающего завода остается еще пара недель, а на юге уже говорят о нехватке дизельного топлива
Суд приостановил деятельность свинокомплекса в пригороде Усть-Каменогорска
Поисково-спасательные работы в Турции не прекращаются ни на минуту. Спасатели Казахстана из-под завалов живыми достали семь человек
Почти 19 млрд тенге планируют направить в Костанайской области в нынешнем году на реконструкцию тепловых сетей
Диалектика жизни академика Абдильдина
Казахское искусство поддержит Турцию
Опубликован космический снимок тектонического разлома в Турции
Старшеклассник пронес в школу топор и ранил троих детей в Петропавловске
От исследований – к коммерциализации инноваций
Что раньше: тряхнет или встряхнет?
Пытались убить женщину: четверых подозреваемых задержали в Алматинской области
Сообщение Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан О регистрации партийного списка Общественного объединения «Народная партия Казахстана» на внеочередных выборах депутатов Мажилиса Парламента Республики Казахстан, назначенных на 19 марта 2023 года
Грядет повышение выплат
Казахстан планирует существенно нарастить производство товарного газа и электроэнергии к 2029 году
Поправки в Налоговый кодекс подписал Токаев
Президент утвердил поправки в Кодекс об административных правонарушениях
Токаев подписал закон о цифровых активах
Водители автобусов в Семее решили начать неделю невыходом на работу
Отец пытался вскрыть себе вены на глазах у детей в Таразе
Собиравшую ягоды женщину застрелили в СКО: осужден бывший полицейский
Астанчанин выбросил из окна 4-летнего племянника, зарезал тёщу и спрыгнул с 7-го этажа
Сбой в работе сайта по автокредиту объяснили в ФРП
У каждого вайнаха есть своя казахская история
Второе за сутки землетрясение произошло в Турции. Число жертв превысило тысячу человек
Из космоса опасные сигналы
Сразу в трех регионах Казахстана ощутили землетрясение
Подростку с кольцом в носу понадобилась помощь спасателей в Шымкенте
Жумангарин встретился с руководителем Wildberries
"Открыто ищут наркозакладки" – на видео очевидцев отреагировала полиция Талдыкоргана
В Мангистау выявили незаконную схему транзита автомобилей
Костанайцы стали меньше платить за тепло
Летевший в Баку самолет экстренно сел в Атырау
Токаев – Эрдогану: Казахстан готов оказать помощь братской Турции
"Трое детей убили себя из-за игры в TikTok" – на рассылку ответили в МВД
Нурсултан Назарбаев перенес операцию на сердце
Названа причина смерти сенатора Гульмиры Каримовой
На целое тысячелетие удревнилась маханджарская культура Тургайского прогиба благодаря исследованиям костанайских археологов
Льготное автокредитование: как подать заявку
В Шымкенте за получение взятки задержан работник отдела образования
Избившего супругу в лифте мужчину арестовали в Астане
Какие изменения будут вводить на госслужбе в Казахстане
Скончался известный казахстанский композитор Арман Дуйсенов
Комментируя прошедшие выборы в верхнюю палату Парламен­та, следует отметить, что в целом меняется функционал Сената. Полномочия каждой из палат благодаря конституционным изменениям четче разграни­чены. Законотворческая миссия будет возложена большей частью на Мажилис
Еще раз о кино
Названы регионы-антилидеры по ценам на продукты питания
"Алматинец убил свою девушку и покончил с собой": полиция прокомментировала публикацию
Понаехавшие. Что думают о Казахстане сбежавшие от войны
Школьница совершила суицид в Алматинской области
Избивали и насиловали: похитители почти 20 дней удерживали 21-летнюю девушку в Алматинской области
В конце прошлого года Национальной академии наук вернули государственный статус. Изучив статистические данные, мы узнали, каких «остепененных» ученых в стране больше всего и как ситуация менялась со временем
С 1 января в стране начался второй этап всеобщего декларирования. Подробности в интервью заместителя руководителя управления всеобщего декларирования и администрирования доходов физических лиц КГД Министерства финансов РК Санжара Молдабекова
Десятки тонн овощей, выращиваемых в теплицах, замерзли в Шымкенте и Туркестанской области
Застолье закончилось убийством в ЗКО

Читайте также

Аварийное отключение электроэнергии: о текущей ситуации в р…
Шпионское оборудование изъяли у казахстанцев полицейские
Оптовый канал особо опасного наркотика обнаружили в Павлода…
Аварийное отключение электроэнергии в регионах Казахстана …

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]