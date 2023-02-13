Напавший на учеников с ножом и топором школьник выполнял интернет-задание – СМИ

Сообщается, что нападавший девятиклассник выполнял задание интернет-игры, по которым ему нужно было срубить 4 дерева. Ими оказались ни в чём неповинные школьники.

Фото: pkzsk.info

В средней школе №4 Петропавловска после инцидента, когда девятиклассник сегодня утром, 13 февраля, ранил топором троих учеников 10 и 9 классов, жуткая атмосфера. Дети, ставшие свидетелями "бойни", не могут успокоиться. Девочки плачут. Трясёт и родителей, которые приходят забирать ребят с уроков. Вторую смену перевели на дистанционное обучение, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Петропавловск.news.

Ученица 10 класса четвертой школы поделилась подробностями страшного происшествия с корреспондентом издания на месте событий. Девятиклассник в маске на голове, которую, судя по всему, изготовил сам, выскочил в коридор и начал махать топором по детям.

"Хотел ударить по сердцу топором. Мальчик руками закрыл. У него тут порез. Ученицу 9 класса так разрубил. Она много крови потеряла", - вся в слезах рассказывает девочка.

В родительских чатах всех классов СШ №4 пестрит различная информация о нападавшем девятикласснике. Предположительно мальчик состоит на учёте по состоянию психологического здоровья, с сентября по ноябрь прошлого года находился на лечении в психдиспансере. Однако данную информацию в управлении образования не подтвердили и не опровергли, поскольку такие дети наравне со всеми имеют право обучаться в средних школах.

Сложно представить, какой ужас испытали дети, на которых напал сверстник с топором, и сколько потребуется времени, чтобы залечить физические и психологические раны. В большом стрессе находятся ребята, ставшие свидетелями нападения. Даже те, кто ничего не видел, сейчас отказываются идти в школу.

Боятся отпускать своих чад и родители, которые не доверяют охране школы. А её, как оказалось, в СШ №4 и вовсе нет – только женщина-вахтёр, которая при необходимости никакой помощи и защиты оказать не сможет.

Помимо этого, в социальных сетях и в телеграм-каналах гуляют фотографии маски, топора, окровавленного перевязочного материала.

Сообщается, что нападавший девятиклассник выполнял задание интернет-игры, по которым ему нужно было срубить 4 дерева. Ими оказались ни в чём неповинные школьники.

По данным управления образования, в детскую областную больницу доставили двоих пострадавших. Третьему на месте оказали медицинскую помощь.

Подробную информацию о состоянии госпитализированных детей в облздраве не сообщают, ссылаясь на запрет от родителей. Остаётся только надеяться, что дети выживут, добавил портал.

Напомним, сегодня, 13 февраля, в Петропавловске один из учеников 9 класса пронес в школу топор и нож и до начала уроков напал на старшеклассников.

Несовершеннолетнего Д. задержали, по факту начато досудебное расследование по части 3 статьи 24 – пунктам 1, 14 части 2 статьи 99 Уголовного кодекса РК (покушение на убийство).