​Написали сказки дети

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Сергей ГОРБУНОВ, Павлодар

Книгу привезла в Казань известный казах­станский поэт, журналист, литературовед, член Союза писателей России, лауреат литературной премии им. Марины Цветаевой Ольга Григорьева. Она руководит Музеем Анастасии Цветаевой в Павлодаре.

С этим городом были связаны многие годы жизни писательницы. В 2014-м, к 120-летию А. Цветаевой, музей провел международный детский литературный конкурс «Три воздушных шарика». Анастасия Ивановна – автор многих сказок, большинство из которых утрачено при ее аресте в 1937 году. Сказка о трех шариках, по словам самой писательницы, очень нравилась Борису Пастернаку.

Организаторы творческого состязания предложили ребятам написать свой вариант сказки. На конкурс поступили работы из разных уголков Казахстана и России, в том числе очень активно проявили себя школьники Татарстана. Лучшие произведения и были опубликованы в сборнике «Три воздушных шарика», выпущенном Славянским центром Павлодара (при нем работает Музей А. Цветаевой).

Предисловие написала младшая внучка писательницы – Ольга Андреевна Трухачева (Москва). Яркую обложку разработал художник Игорь Гребенников.

В Татарстане авторские экземпляры вручили каждому участнику конкурса – ученикам школ № 144 и № 70 Казани, гимназии № 29 из города Набережные Челны. Учащиеся 114-й школы, где проходила презентация, приуроченная Году литературы в России, подготовили большую литературно-музыкальную композицию по творчеству Марины Цветаевой.

Ольга Григорьева рассказывала о музее Анастасии Цветаевой в Павлодаре, прочитала свои стихи. Презентация павлодарской книжки стала настоящим праздником музыки, поэзии, творчества.

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