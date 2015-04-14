Напиши мне письмецо… 898 Ольга ЗОЛОТЫХ, Актау

фото автора

У каждого фронтового треугольника своя история: счастливая или трагичная. Письма с фронта до сих пор хранят во многих семьях – обожженные, надорванные, на них уже давно выцвели чернила, но они все также дороги семьям ветеранов.

– Многие приносят нам письма, которые сохранились со времен войны. Мы просим оставить их в архиве, но люди не соглашаются. Говорят, что это память и они хотят, чтобы потомки знали и помнили своих дедов, которые погибли или пропали без вести на фронте. Поэтому мы сканируем эти письма и отдаем назад, – говорит директор государственного архива Мангистауской области Шолпан Арипова.

Конвертов тогда не хватало. С фронта приходили письма-треугольники. Это были обычные листы бумаги, сложенные особым способом. Многие письма написаны простым, бесхитростным языком. В них бойцы интересуются здоровьем, делами своих близких и очень мало пишут о себе. Читать эти строки невозможно без слез – к горлу подкатывает ком.

«Здравствуйте, папа и мама! Я жив-здоров, как у вас дела? Как соседи, кто из аула ушел на фронт? За меня не беспокойтесь, не плачьте. Мы обязательно победим».

Письма в государственном архиве Мангистауской области написаны в основном на казахском языке, причем многие – латиницей или арабской вязью.

Находясь на фронте, каждый солдат хотел в своем письме успокоить, подбодрить родных. Крымкул Жумабаев ушел из Мангистау на войну в 41-м. Он был единственным сыном в семье. Дома, в родном ауле, оставались родители и три сестренки. Письма с фронта родные получали часто – в них стихи, написанные самим солдатом. Эти письма, к сожалению, не сохранились, но ими зачитывались сестры, которые, переписав, опубликовали их в одной из газет. В одном из стихотворений, написанном перед боем в окопе, есть такие строки: «Не горюй, отец. Я здесь не один единственный сын в семье. Многие отправили своих кормильцев на фронт». Это дословный перевод с казахского.

Крымкул пропал без вести в 1943 году. Последнее письмо, которое получили его родные, было из Батуми.

Фото, на котором изображены двое молодых людей, принес в госархив один из жителей села Онды Мангистауского района. На нем слева изображен Нурлыбек Мыктымбердиев. В то время ему было 24 года. Он был призван на фронт из села Тушикудук.

– Бисенгали-ага, который принес это фото, рассказал, что Нурлыбек – это его дядя. Он до сих пор числится в списках пропавших без вести. Долгое время у семьи даже не было его фотографии, но у кого-то из дальних родственников нашлось одно-единственное фото, которое Нурлыбек прислал в письме с фронта, – говорит Шолпан Арипова.

Теперь родственники Нурлыбека Мыктымбердиева ищут родных второго парня, изображенного на фото. Ни имени, ни фамилии его никто не знает. Известно лишь, что он родом из Мангистау.

– Кто бы ни посмотрел на это фото, все говорят, что этот парень родом отсюда. Возможно, кто-нибудь узнает его, может быть, у кого-то из его родных сохранились фотографии, – надеется Ш. Арипова.