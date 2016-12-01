​Напиши письмо Деду Морозу

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Марина МИХАЙЛОВА

Всю полученную корреспонденцию, адресованную сказочному дедушке, рассмотрит специальная комиссия, в которую войдут сотрудники АО «Казпочта» и парт­неры проекта, и она выберет пос­лания для вручения подарков их адресатам. Приоритет будет отдан детям из малообеспеченных и многодетных семей, сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей.

Такое письмо можно отправить, опустив его в специальный ящик во всех главпочтамтах областных центров. Жителям отдаленных сел необходимо передать свое письмо через оператора почтового отделения. В нынешнем году проект поддержали Фонд развития социаль­ных проектов Samruk-Kazyna Trust, общественный фонд Best For Kids, Национальная волонтерская сеть, несколько банков Казахстана и другие организации.

Новогодние презенты ребятишкам будут вручать во всех регионах республики сотрудники компании, представители ее партнеров и СМИ, переодетые в костюмы Деда Мороза и Снегурочки. Всем детям, написавшим письмо Деду Морозу и указавшим обратный адрес, Казпочта отправит красочные открытки с новогодним поздравлением от Деда Мороза и памятным подарком от компании.

Помочь детям поверить в чудо может любой желающий! Компании, которые хотят стать партнером акции и поддержать тем самым добрую новогоднюю традицию, могут обратиться по электронному адресу [email protected]. Любой желающий сможет осуществить мечту ребенка, выбрав письмо с его желанием на сайте www.post.kz, в разделе «Почта Деда Мороза».

Прием писем Деду Морозу завершится 20 декабря 2016 года.

– В прошлом году в рамках этой акции мы подарили около тысячи подарков, – отметил председатель правления АО «Казпочта» Багдат Мусин.

Новогодние письма маленьких казахстанцев по-детски наивные и очень трогательные. Начинают­ся такие послания, как правило, одинаково: «Здравствуй, Дед Мороз! Поздравляю тебя с Новым годом!..» Потом ребята рассказывают о своих успехах и увлечениях, домашних животных, а напоследок непременно просят у него подарок. В основном дети мечтают найти под елкой ноутбуки, смартфоны, игровые приставки, конструкторы, лыжи и коньки.

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