​Напоили пойму

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Сергей ГОРБУНОВ, Павлодар

С окон верхних этажей высотных домов областного центра хорошо видно, как Иртыш, выплеснувшись из берегов, разлился по луговой пойме до горизонта. Таков результат массового сброса воды из водохранилищ ГЭС Восточного Казахстана. По решению республиканской межведомственной комиссии объем попуска в нынешнем году составит 6,65 кубокилометра. Это позволит затопить свыше 90% из 300 тыс. га иртышских лугов, где накашивают порядка 40% всего объема сена, заготавливаемого на корм животным.

В текущем году стратегия реагирования на половодье была изменена. Прежде нагнетался паводковый вал воды из каскада ГЭС, то есть создавалась искусственная волна, которая выплескивалась на луга, а затем ее подпирал сброс воды в объеме от 3 500 до 4 000 кубометров в секунду. Но такой способ не позволял точечно управлять паводком, в результате в прошлом году на территории области были подтоплены несколько населенных пунктов, пострадали и жители жилой зоны Аксу.

В текущем году решили сократить сброс воды в основной фазе попуска с 3 500 до 3 200 кубометров в секунду. Это не помешает в намеченном объеме затопить луга, зато исключит экстремальные ситуации. По прогнозам специалистов, вода на иртышских лугах будет находиться примерно до 19 мая, что позволит хорошо напоить пойму и дать отнерес­титься рыбе.

Таким образом, можно сказать, что нынешний паводок на Иртыше удалось обратить во благо, сделав его более управляемым. Такую же стратегию применили и при сбросе воды из канала им. К. Сатпаева (Иртыш – Караганда). 

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