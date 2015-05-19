Свежий выпуск Наполнен добрыми делами Максут ИРЖАНОВ

Социальная республиканская акция «АНК – 20 добрых дел», посвященная Году Ассамблеи народа Казахстана, началась 6 февраля. Ее символом – символом единства и благополучия – стал Тайказан, передаваемый из региона в регион. Наполненный «доб­рыми делами» он прибыл в столицу 21 апреля нынешнего года накануне ХХII сессии Ассамблеи народа Казахстана.

На торжественной церемонии передачи Тайказана в главный музей страны, в которой приняли участие депутаты Мажилиса Парламента, члены Ассамблеи народа Казахстана, представители государственных органов, научно-экспертного совета АНК и этнокультурных объединений, директор Национального музея РК Дархан Мынбай отметил, что в рамках акции «АНК – 20 добрых дел» помощь оказана более 35 тыс. человек, проведено свыше 2 500 мероприятий, в которых приняли участие около 620 тыс. человек. В ходе акции сданы в эксплуатацию объекты социально-культурного значения, высажено более тысячи деревьев, во всех регионах прошли патриотические акции.

В рамках мероприятия на площади перед Национальным музеем были организованы флэшмоб и театрализованное представление, посвященное истории страны, продвижению идеи «Мәңгілік Ел», развитию музейного дела в стране. Также АО «РТРК «Казахстан» передало в дар музею художественные фильмы, посвященные 70-летию Великой Победы.

Республиканская акция «АНК – 20 добрых дел» продолжится до конца 2015 года.