​Наполнить мир гармонией и красотой

– Отрадно, что про художников и представителей других творчес­ких профессий сейчас говорят на таком уровне. Это действительно важно, потому что искусство страны – показатель развития, и не столько культуры, сколько экономики и социального благополучия. Чем богаче страна духовно, тем богаче она экономически, и наоборот. Эти понятия взаимо­связаны: как показывает история развития человечества, богатств материального плана людям недостаточно. Не хлебом единым, как говорится…

Казахстан уже достиг определенных успехов в экономичес­ком плане, поэтому инициатива поддерживать талантливую молодежь своевременна. На самом деле о культуре и поддержке молодых говорилось всегда и много, но сейчас это прозвучало адресно – о представителях творческих профессий. Именно они часто представляют нашу культуру за рубежом. А в Казахстан, который интересен как лидер региона, приезжает много гостей. Чем шире мы сможем показать свою культуру – не только историю, но и современное искусство, тем устойчивее будет место страны – в социальном, политическом, экономическом плане.

– Лейла Болатовна, Вы, как наставник молодых художников, много лет наблюдаете за их стремлениями, знаете, какие трудности они испытывают, в какой помощи нуждаются. Чего сегодня не хватает молодым для реализации их идей?

– Поддержка нужна в первую очередь информационная. ­Художники, музыканты, актеры свою миссию видят в том, чтобы наполнять мир красотой, добром, гармонией, говорить о вещах важных и вечных. И об этом должны знать.

В мире существует огромное количество грантовых систем и программ развития художников, музыкантов, писателей, целых коллективов. Например, популяр­на у художников Art residence, когда их приглашают, они что-то творят, оставляют свои произведения, а на их место приезжают другие. У нас таких программ, к сожалению, пока нет. Хотя, несомненно, существуют проекты, поддерживающие творчество молодых.

Но знаете, например, художники в силу специфики своей профессии – люди часто немножко замкнутые и не всегда хорошо ориентируются в информационном пространстве, не знают о программах поддержки. То есть и художники должны быть заинтересованы в том, чтобы получать поддержку, и государство должно поддерживать людей, которые творят. Ведь в конечном итоге результат будет работать на обе стороны: в стране будет развиваться искусство, художники будут получать достойное признание, их работы будут широко известны.

– Что можно сделать конкретно?

– В мире есть хорошие примеры института меценатства. Например, люди, которые вкладывают в развитие того или иного искусства – исполнительского, изобразительного, театрального – заявляют о своих проектах, и государства, заинтересованные в развитии культуры, дают им налоговые льготы. Так, есть проекты практически национального масштаба: Художественный форум Банка Австрии или Галерея Немецкого банка в Германии. Причем Deutsche Bank на протяжении многих лет собирает коллекции немецкого изобразительного искусства и знакомит публику со своими соб­раниями.

Компании, холдинги, большие игроки бизнеса, осознавая свою социальную ответственность, открывают галереи, организуют программы поддержки талантов. Есть множество фестивалей, которые создавались на частном уровне, а теперь разрослись и стали национальным достоянием стран. Это хорошие примеры, у нас такие практики только формируются. Я не говорю, что нам нужно что-то копировать, развиваться можно по-разному.

В Казахстане богатая и разно­образная культура, развивающаяся по классическим канонам, сохраняющая самобытность, отвечающая запросам нового времени. У нас есть люди, которые занимают определенную социальную позицию и обладают достаточным капиталом, чтобы часть его потратить на развитие, например, конного спорта или ковроткачества, или гончарного производства… Мне кажется, такие вещи должны поощряться. То же касается и любителей классических видов искусства – будь то опера, театр, изобразительное искусство. Это важно, потому что все эти направления нужно держать в балансе: если не будет баланса – у нас будет перекос, а перекос в культуре – это всегда некрасиво.

– Расскажите о программах и проектах «Куланши». Какую поддерж­ку молодым талантам оказывает Ваш арт-центр?

– В «Куланши» постоянно работают с молодежью, это одна из задач центра. Так, в рамках проекта Made in Astana в столицу приезжали ребята из разных регионов Казахстана. Мы здесь вместе творили, учились, обсуж­дали то, что их волнует, делились опытом. Была дружная творческая атмосфера, проходили конференции, «круглые столы». Результат проекта – большая выставка, куда с удовольствием приходили и начинающие, и опытные художники.

Отдельно следует сказать о мас­тер-классах зарубежных и казах­станских художников, которые мы организуем для молодежи, – это обязательная часть всех наших проектов. На них приходят студенты КазНУИ, колледжей, ученики художественных школ, ребята, которым просто нравится рисовать. Не у всех есть возможность куда-то выехать, и такие встречи помогают знакомиться с миром искусства.

Бывают неожиданные «продолжения» таких встреч. Например, мастер-класс давал художник из Италии. Ориентируясь на его творчество, молодые художники начали изучать технологию итальянской живописи, творчество старых мастеров.

У нас есть проект «Здесь и сейчас» – об искусстве дня сегодняшнего, другие креативные инициативы. Приятно, что ребята, которые участвовали в этих выставках, продолжают общаться между собой. Это такой процесс: мы «детонируем», а дальше уже ищущие люди, которые хотят развиваться, предпринимают самостоятельные шаги. И это, мне кажется, есть то, ради чего стоит все эти вещи делать.

– Вы отметили, что на этих встречах молодые художники делятся своими волнениями, мечтами. Что же их волнует?

– Есть такое понятие, как культура потребления продукта искусства. В нем, наверное, и заключается «загвоздка»: у нас искусство есть, а культуры его потребления нет. Нужно сказать, это связано со многими процессами.

Понятно, что экономика должна подняться в первую очередь, потому что люди должны жить достойно, и каждый труд должен оплачиваться правильно. Продукты потребления – жилье, одежда, питание – это первостепенные задачи, которые надо решить. По сути, за это время они и решались. С культурой другая ситуация.

Да, у нас потрясающие театры, музеи, галереи… Но мотивации, может быть, не хватает, чтобы люди шли туда в выходные дни, с детьми, с друзьями, на постоянной основе. Конечно, в жизни многое нужно успеть сделать, и каждый человек ставит себе задачи сам. Но, обогащаясь духовно, мы начинаем задумываться не только о материальных вещах, но и о более широких, глубоких и красивых.

Меня сейчас очень радует, что к нам довольно часто обращаются школы, колледжи с просьбой организовать экскурсии, рассказать о современном искусстве. Это замечательно, потому что знания о прекрасном и потребность в нем должны формироваться именно со школы, а может быть, даже и раньше.

Я вела лекции в Музее истории искусств в Вене и видела потрясающе умилительные картинки, когда приходили дети из детских садов. Малыши, порой практически ничего не понимая, сидят на полу перед картинами, а учитель им пытается объяснить, что это Рембрандт, а здесь Веласкес, а там – другой художник… Это отличный пример, как культура потребления искусства должна формироваться.

– Назовите, пожалуйста, несколько имен молодых авторов, которые выставлялись в арт-центре «Куланши». Получается следить за их судьбой?

– Мы проводим как совместные выставки, миксуя произведения разных авторов, так и персональные. В прошлом году была выставка скульптора Абылая Мурашбекова. Живописец Юлия Москаленко, окончившая Академию искусств Брера, – наш автор, как и Саулет Жанибек – у него потрясающие картины.

На самом деле талантливых ребят много. Они растут: кто-то отказывается от творческого пути, потому что это сложно в экономическом плане, кто-то продолжает. Проблема именно взращивания молодых авторов и их поддержки заключается не в том, что недостаточно выставок или внимания прессы. Тут включаются и другие механизмы. Нужен и талант, и настойчивость, и везение.

Художнику тоже нужно быть заинтересованным, во-первых, в своем развитии, во-вторых, в своей популяризации. А это делается именно посредством выставок, потому что по-другому художнику никак не найти своего зрителя. Должна быть активность, именно поэтому в наших галереях достаточно интенсивный выставочный график. Мы делаем проекты, «копаем» в глубину, чтобы как можно больше ростков шло «вверх». По сути, только так и происходит развитие искусства.

Любой наш проект, любая выставка направлены на то, чтобы поддержать, научить, показать, рассказать молодым о современном искусстве Казахстана, о тенденциях развития изобразительного искусства. Чтобы поддерживать молодых авторов, им нужно показывать и признанных мастеров. Все взаимосвязано, творческий процесс идет из поколения в поколение. Чем дальше, тем должно быть богаче и лучше.