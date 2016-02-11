Напрасно доверились

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Как стало известно из сообщения микрофинансовой организации KMF, кредитный эксперт Эльмира У., используя свое служебное положение и доверчивость граждан, оформляла кредиты на жителей села Мерке. По словам заемщиков, часть полученных средств они добровольно передавали ей, а она использовала их на личные нужды.
Этот факт был выявлен организацией в начале года. И сейчас KMF содействует расследованию правоохранительными органами факта мошенничества. В самой компании ведется служебное расследование, руководство отделения и другие сотрудники, ответственные за контроль, уволены.

– Точное количество пострадавших выясняем, работаем совместно с полицией, – сообщил заместитель директора жамбылского филиала организации Курманбек Бимурзаев. – Сведения об этой сотруднице, а также другую информацию, необходимую следствию, мы передали в правоохранительные органы. По сути, мы столкнулись со сговором между кредитным экспертом и заемщиками. Пострадавшие добровольно оформляли на себя крупные суммы и передавали их постороннему человеку.
Финансисты видят в числе причин сложившейся ситуации крайне низкую финансовую грамотность самих пострадавших. Несколько лет назад правоохранителями было зафиксировано несколько подобных случаев. Как правило, люди брали кредиты в банках или МФО и передавали их другим лицам, доверившись их обещаниям. Одни мошенники сулили им более высокий доход, кратно перекрывающий ставку по кредиту. Другие обещали совместное прибыльное дело. Третьи не могли отказать хозяину фирмы, который собирал деньги якобы на развитие бизнеса, в котором у каждого будет своя доля и свой доход.

Еще один способ «относительно честного» отъема денег у доверчивых и желающих заработать на процентах граждан – участие в пирамидах, игры «типа на рынке Форекс или того круче». Люди брали кредиты и своими руками отдавали лжеброкерам и лжефинансистам немалые суммы денег, получая взамен липовые расписки. Еще более циничный обман людей – передача денег третьим лицам, якобы посредникам, которые будут вместо них вносить их в счет погашения долга. Причем обещая «договориться» с кредитором о более низкой комиссии, условиях. Так сказать, неформально «реструктурировать» их долг.

В KMF огорчены произошедшим и отмечают, что ранее постоянно проводимые телефонные опросы клиентов по целевому использованию кредитов таких жалоб не выявляли. Служба внутреннего аудита также регулярно проводит опросы и посещает клиентов. А в офисах компании размещены объявления, запрещающие клиентам передавать полученные в кредит средства кредитному эксперту по любому поводу: в долг, погашать вместо себя кредит. Однако здесь, видимо, по-прежнему актуально пушкинское, правда, сказанное по другому поводу: «Ах, обмануть меня не трудно! Я сам обманываться рад!»

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