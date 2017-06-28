Выступая перед журналистами, основное внимание аким уделил самым актуальным и злободневным проблемам. В частности, стоит задача по улучшению благосостояния акмолинцев путем повышения размеров зарплат. Сейчас средняя зарплата составляет 104 тыс. тенге – это 13-я позиция в рейтинге среди других областей страны.

– У нашего региона большой потенциал и, если правильно его использовать, направить в нужное русло, мы получим хорошие плоды, – сказал Малик Мурзалин.

Глава региона привел несколько примеров возможных успешных программ, которые могут принести дополнительные доходы. Так, например, в аграрном секторе он предложил делать акцент не только на выращивании пшеницы, но и на диверсификации структуры посевных площадей – увеличении посевов масличных культур, рапса, картофеля и других овощей. Сегодня акмолинцами производится почти четверть общереспубликанского объема продовольственной пшеницы. Предпосылки для получения хорошего урожая есть и в нынешнем году. Яровой сев проведен в оптимальные сроки на площади свыше 4,7 млн га, из них зерновой клин составил 4,3 млн га.

В регионе большое внимание уделяется малому и среднему бизнесу, особенно на селе. Сегодня в сфере предпринимательства работает 29,4% экономически активного населения области. На дальнейшее развитие МСБ в рамках «Дорожной карты бизнеса» и новой программы продуктивной занятости и развития массового предпринимательства в текущем году выделено 7,8 млрд тенге.

Кроме того, объем кредитования БВУ субъектов малого предпринимательства составил 53,6 млрд тенге. Рост – 148% к аналогичному периоду прошлого года, а это первое место в Казахстане по динамике. В результате количество действую­щих субъектов малого бизнеса увеличилось на 2,5%, а объем налоговых поступлений – на 38,4%, что составило 15,4 млрд тенге.

6,3 млрд тенге требуется области на устранение последствий от паводков. В результате небывалой стихии пострадали 34 населенных пункта в семи районах области, подтоплено 839 домов. Наибольший ущерб нанесен Атбасарскому району, где пострадали более 650 объектов, в их числе 644 жилых дома, повреждены транспортные коммуникации. На ликвидацию последствий паводка району из областного бюджета выделено 513 млн тенге, из них 189 млн – на выплату единовременного пособия пострадавшим.

– В последние четыре года систематически происходит выход паводковых вод из русла реки Жабай, и для устранения этой проблемы мы обратились в Правительство с предложением о создании Технической экспертной комиссии для принятия решения о строительстве защитной дамбы, – сказал Малик Мурзалин. – Специальная комиссия недавно выезжала в Атбасар для проведения обследования уязвимых паводкоопасных участков на реке Жабай и окраинах города. По итогам работы сделан вывод, что земляная насыпь в период весеннего паводка помогла снизить масштабы чрезвычайной ситуации.

Комиссией предварительно поддержаны предложения по мерам защиты района от угрозы подтоплений в период паводка, которые требуют изучения, проектирования с последующим проведением государственной экспертизы.

После обстоятельного выступления по всем направлениям проведенной работы глава региона ответил на вопросы журналистов.