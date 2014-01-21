Численность молодежи в Северо-Казахстанской области составляет примерно 134 тыс. человек, это примерно 23% от общего количества населения. Из них в городской местности проживают 58 тыс., в сельской – 77 тыс., по данным гендерной статистики, мужчин в возрасте от 14 до 29 лет где-то на 5 000 больше, чем представительниц женского пола. В принципе, где бы они ни жили, каждый имеет возможность для полноценного физического и интеллектуального развития.

В регионе культивируется 61 вид спорта, функционируют 26 ДЮСШ, две школы высшего спортивного мастерства, центр подготовки олимпийского резерва, школа-интернат для одаренных в спорте детей. Большинство из них, конечно, базируется в областном центре, но и в так называемой глубинке можно показать себя: из 2 285 спортивных сооружений 1 828 приходятся на сельскую местность. Редко кто из молодых сельчан не бывал хотя бы в нескольких из 12 музеев, артисты трех театров и филармонии сами приезжают к ним, а из 226 клубов и 318 библиотек всех форм собственности, почитай, все находятся в селах. Из четырех созданных в прошлом году молодежных организаций три – в Жамбылском, Уалихановском и Кызылжарском районах, теперь в районном звене действуют 18 МО (в целом по области их 62, для сравнения: в 2010 году – было 49).

С января по декабрь прошлого года специально для этой категории населения в области проведено более 2 850 мероприятий. Солидное количество, ставшее возможным благодаря росту финансирования: на реализацию государственной молодежной политики было отпущено 71,8 млн. тенге – почти в два раза больше по сравнению с позапрошлым годом, в том числе 39,6 млн. – на поддержку инициатив молодежных организаций в рамках государственного заказа. Всего в Петропавловске и районах осуществляются 50 социально значимых проектов, из них 11 – по линии управления по вопросам молодежной политики.

Для того чтобы придать работе системность при акиматах всех уровней советы по молодежной политике действуют в едином направлении. Своим путем, но к тем же целям идут центры молодежных инициатив. Помимо того, в двух вузах и 27 организациях технического и профессионального обучения работают комитеты по делам молодежи, созданы они также на ПЗТМ, заводе им. С. М. Кирова, в Казахтелекоме, «СевКазЭнерго» и на других крупных предприятиях.

В прошлом году по программе прохождения молодежной практики на условиях полного субсидирования заработной платы трудоустроено более тысячи молодых специалистов при плане 763, на эти цели из республиканского бюджета поступило 136,6 млн. тенге. Программа «Жасыл ел» обеспечила занятием 328 бойцов, их суммарная зарплата составила 9,5 млн. тенге. Хороший результат дал проект «С дипломом – в село!»: с начала его реализации трудоустроено более 1 900 выпускников вузов. В рамках этой программы подъемные получили 375 человек, кредиты на приобретение жилья – 241. Таким образом удается не только сокращать нехватку кадров на селе, но и отчасти компенсировать острую проблему оттока молодежи из области.

Важную роль сыграла созданная по итогам выездного заседания Совета по молодежной политике при Президенте Студенческая биржа труда, через которую в 2012 году были обеспечены работой 1 256 человек. Опыт оказался настолько удачным, что в апреле прошлого года деятельность биржи была возобновлена, но уже на более высоком уровне как единый проект, включивший в себя и возрожденный после двухлетнего перерыва штаб молодежных трудовых отрядов. Под это начинание из областного бюджета было выделено 5 млн. тенге, и при сравнительно небольших тратах удалось занять порядка 1 950 человек.

Вторым по важности после «Где работать?» всегда считается вопрос «Где жить?». В рамках программы «Доступное жилье-2020» в городах Тайынше и Петропавловске строятся дома для молодых семей – часть из них уже заселена, в других новоселья еще предстоят. Но уже с момента закладки первого фундамента в общественном сознании четко обозначилось главное: уверенность, что государство держит в поле зрения эту важную проблему, заботится о своих гражданах.

При неформальном подходе можно добиться многого. Именно североказахстанское управление по вопросам молодежной политики первым в республике вышло на международный уровень, подписав соглашение о сотрудничестве с Министерством по делам молодежи, физкультуры и спорта Омской области. В СКО же состоялся первый приграничный форум молодых депутатов, в котором приняли участие представители Акмолинской, Костанайской, Карагандинской, Павлодарской, а также Омской и Тюменской областей. И первые общественные слушания по реализации государственной политики с участием неправительственных организаций и депутатов маслихатов региона тоже проведены здесь. Разумеется, о «полном ажуре» не приходится вести речь. Руководитель управления по вопросам молодежной политики Виктор Молодовский и сам решительно прервет славословие. Но опытом он готов поделиться, да и на практике оправдавшие себя наработки коллег из других областей тоже охотно воспримет.

Валерий МЕРЦАЛОВ, Северо-Казахстанская область