Во время встречи со школьниками, как сообщили в муфтияте, Ержан хаджи призвал их учиться только на отлично и активно трудиться, чтобы стать хорошими специалистами и достойными гражданами Казахстана.

«Каждый из нас должен трудиться на благо общества. От того, насколько качественное образование вы получите сегодня, зависит процветание народа и нашего государства в будущем. Искренне желаю вам стать профессионалами», – напутствовал школьников Верховный муфтий.

Раушан ШУЛЕМБАЕВА, Алматы