​Напутствия в большую жизнь

Алматы. В городе состоялся ежегодный традиционный фестиваль выпускников средних общеобразовательных школ «Жас түлек». Аттестаты зрелости получили 6 810 выпускников алматинских школ, 254 из них удостоены нагрудного знака «Алтын белгі». Поздравил выпускников с окончанием учебы и глава города Бауыржан Байбек. В своем выступлении он отметил достижения алматинских школьников по результатам ЕНТ. Алматы в пятый раз оказался городом с самым лучшим средним образованием в Казахстане, средний балл сдачи ЕНТ составил 96,2, в то время как в среднем по республике – на уровне 81,2 балла.

– С особой гордостью отмечу, что в нынешнем году из претендовавших на знак «Алтын белгі» 297 алматинских выпускников 254, или 85,5%, подтвердили свои высокие знания, – сказал Б. Байбек. – Более того, шесть наших выпускников установили рекорд, показав наивысший результат, – 125 баллов. Всего по республике 19 выпускников сумели набрать максимальный балл, и треть из них – алматинцы. Уже пятый год подряд наши школьники по итогам ЕНТ занимают первое место в республике. К этому дню вы шли 11 кропотливых лет, и ваши усилия не были напрасны, поскольку вы приобрели самый ценный и стабильный капитал – знания.

Показатель подтверждения знака «Алтын белгі» в Алматы составил 85,5%, в то время как по республике – 51,6%. Почти каждый второй алматинский выпускник набрал более 100 баллов, десять – 124 балла, а шестеро показали абсолютный результат – 125 баллов из 125 возможных. Среди них – Динара Маткалиева (специализированная гимназия № 12), Аружан Мейрханова и Рамзия Оспанова (гимназия № 159), Калдыбек Мазамбетов (школа-лицей № 169), Еркежан Мухамедкали (гимназия № 175 «Жаңа Ғасыр») и Фариза Тугелбай (лицей № 178). В успешной сдаче ЕНТ есть большая заслуга учителей. Так, в нынешнем году премию акима города получат лучшие педагогические коллективы десяти алматинских школ. В прошлом году было премировано полторы тысячи молодых учителей и 500 лучших педагогов, показавших высокие результаты обучения.

Фестиваль «Жас түлек» продолжился вальсом выпускников и концертной программой с участием звезд казахстанской эстрады.

Актобе. В Парке Первого Президента РК состоялся праздник «Жас түлек-2016», собравший более 3 000 выпускников школ области. Со знаменательным событием в их жизни поздравил глава региона Бердыбек Сапарбаев. В 2015/;16 учебном году в области окончили школу 6 395 ребят, 48 из них – победители международных олимпиад. В Едином национальном тестировании приняли участие 71,9% от общего количества выпускников. Средний балл по области составил 82,8.

1 045 учеников набрали более 100 баллов. По итогам ЕНТ обладателями «Алтын белгі» стали 157 учеников, еще 244 получили аттестаты особого образца. Самый высокий балл по области (124) набрал выпускник средней школы им. А. Жубанова села Караколь Мугалжарского района Калыбек Кулшар. Он решил поступать в Евразийский национальный университет им. Л. Гумилева и выучиться на геодезиста. В семье четверо братьев. Отец – индивидуальный предприниматель, мама работает в школе психологом.

Высокий уровень знаний показали также средняя школа № 15, школа-гимназия-лицей № 21, 51-я школа-гимназия города Актобе, Алгинская средняя школа № 3, Иргизская гимназия Иргизского района, Шубаркудукская гимназия Темирского района, школа-гимназия № 5 Хромтауского района. В празднике приняли участие и выпускники Назарбаев Интеллектуальной школы физико-математического направления города Актобе. Обладателям «Алтын белгі» глава региона вручил благодарст­венные письма и специальный знак отличия.

Костанай. На центральной площади города прошло торжественное мероприятие, посвященное выпускникам школ 2015/;16 учебного года – традиционный выпускной вечер. В нем приняли участие тысячи как недавних учеников, так и их родителей, педагогов, представителей общественности. Аким области Архимед Мухамеджанов вручил знак «Алтын белгі» выпускникам школ Костаная. В этот же день выпускные вечера состоялись во всех городах и районах области. В рамках торжественных мероприятий были вручены от имени акима области приветственные адреса и денежные премии обладателям знака отличия «Алтын белгі». Всего по области 49 выпускников стали обладателями этого славного подтверждения качества знаний против 40 в прошлом.

Павлодар. Ликование на Центральном стадионе города, где проходил выпускной бал «Жас толқын-2016» для 1 335 выпускников Павлодара, слышалось за несколько кварталов, особенно когда в небе расцветали огни фейерверка. Со школой простился 3 601 выпускник региона, среди которых 79 обладателей знака «Алтын белгі». Накануне этого запомнившегося на всю жизнь для школьников дня в областном управлении образования рассказали, что выпускные мероприя­тия в каждом городе и районе запланированы в три этапа. Первый пройдет в школах, где им вручат аттестаты. Второй – театрализованное представление, которое включает в себя церемонию вручения аттестатов обладателям знака «Алтын белгі», а также праздничный концерт и дискотеку. Третий – продолжение праздника в школах. Наиболее массовым был выпускной бал «Жас толқын-2016» на центральном стадионе для выпускников общеобразовательных и специа­лизированных школ города. Аким области Булат Бакауов поздравил юношей и девушек с окончанием школы, пожелал им успехов в дальнейшей учебе и работе, быть достойными граж­данами Казахстана.

– Этот выпуск особенный, так как он совпал с 25-летием Независимости Республики Казахстан, – сказал глава региона. – Уверен, что большинство из вас испытывают чувства радости и грусти. Еще свежи в памяти волнения по поводу ЕНТ, выпускных экзаменов, оценок в аттестатах. Позади у вас остались беззаботные школьные годы, а впереди – самостоятельный и ответственный путь. В нынешнем году вы показали хорошие результаты в Едином национальном тестировании. Более 100 баллов набрали 808 выпускников. Высшие баллы показали Адиль Усин из Кызылкакской школы Иртышского района и Дана Исмаилова из СОШ № 3 имени Х. Оспановой села Теренколь Качирского района. Всем вам предстоит укреплять и сохранять достояние республики. Пусть сбудутся ваши самые заветные мечты!

Чуть раньше в школах лучшим выпускникам 2016 года, подтвердившим свои знания в Едином национальном тестировании, вручили аттестат «Алтын белгі» и ноутбук от имени акима области. А потом начался праздничный концерт популярных артистов казахстанской эстрады, а после – дискотека. Жизнерадостные мелодии звучали далеко за пределами стадиона. Юность вступала во взрослую жизнь.