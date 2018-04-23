​Наращиваем мясо

Концепция национальной стратегии развития мясного животноводства на 2018–2027 годы была представлена на расширенном совещании в Каскелене с участием заместителя Премьер-минист­ра – министра сельского хозяйства Умирзака Шукеева, акима Алматинской области Амандыка Баталова, руководителей фермерских и крестьянских хозяйств Жетысу. Документ разработан в соответствии с поручением Главы государства по увеличению производительности труда в агропромышленном комплексе и наращиванию экспорта переработанной сельхозпродукции.

Как отмечалось в ходе встречи, производство мяса значительно выгоднее выращивания зерновых культур. Наша страна занимает 5-е место в мире по общей площади пастбищных угодий (180 млн га), но пока 80% этих территорий эффективно не используются. Между тем рядом имеются огромные рынки сбыта мясной продукции: Россия ежегодно импортирует около 1 млн тонн, Китай – свыше 2 млн.

В связи с чем стоит задача по увеличению численности племенного поголовья, причем основу национальной стратегии составят не крупные предприятия, а семейные фермы, имеющие на балансе около 50–100 маточных голов КРС либо 600 голов овец. Помимо животноводческих хозяйств в производственной цепочке задействуют племенные репродукторы, откормочные площадки и мясокомбинаты.

По данным Минсельхоза, сегодня в республике насчитывается 30 крупных и 16 тыс. небольших фермерских хозяйств, занимаю­щихся выращиванием и откормом КРС. В ближайшие годы коли­чество таких ферм планируется увеличить до 100 тыс. Для этого предусмотрено льготное финансирование: кредиты будут выдавать на 15 лет, банковская ставка вознаграждения составит не более 4%.

– В стране создана хорошая база для развития мясного животноводства, – отметил Умирзак Шукеев. – И мы надеемся, что новая программа, разработанная с привлечением бизнесменов, позволит повысить конкурентоспособность и экспортоориентированность этой отрасли.

В рамках стратегии предусмот­рено также строительство 80 промышленных откормочных площадок и 7 современных мясоперерабатывающих комплексов. Планируется создание около 400 тыс. рабочих мест. Реализация программы позволит привлечь дополнительные инвестиции в экономику, помимо льготных кредитов животноводам предос­тавят земельные ресурсы. Все это даст мультипликативный эффект для развития сельского предпринимательства.

В ходе рабочей поездки в Алматинскую область глава Минсельхоза ознакомился с деятельностью ряда предприятий: молочного завода, садоводческого хозяйства, тепличного комплекса, птицефабрики, откормочной площадки на 3 тыс. голов КРС. На встречах с предпринимателями Умирзак Шукеев высоко оценил темпы развития аграрного сектора Жетысу, а также посоветовал фермерам создавать отраслевые ассоциации наподобие мясного и зернового союзов Казахстана – для защиты интересов бизнеса, решения финансовых и организационных вопросов.