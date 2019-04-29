В обсуждении рассматривае­мых вопросов приняли также участие министр индустрии и инфраструктурного развития РК Роман Скляр и председатель правления национальной компании «Қазақстан темір жолы» Сауат Мынбаев. Речь шла о дальнейшем углублении и расширении сотрудничества между транспортно-логистическими системами Казахстана и России, развитии совместного транзитного потенциала и повышении эффективности пассажирских и грузовых перевозок.

Генеральный директор ОАО «РЖД» Олег Белозеров отметил, что взаимодействие с казахстанскими коллегами имеет особое значение для российской железнодорожной системы. За последнее время значительно увеличился грузопоток между странами.

– За январь–март текущего года транзитные перевозки выросли на 51% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, и мы намерены наращивать сотрудничество, – отметил Олег Белозеров.

В 2018 году объем перевозок грузов между Казахстаном и Россией вырос в сравнении с 2017 годом на 467,7 тыс. тонн и составил 85,4 млн тонн.

Премьер-министр РК Аскар Мамин отметил, что Казахстан намерен и впредь наращивать конструктивное сотрудничество на взаимовыгодных условиях. При этом глава Правительства отметил большой потенциал совместного участия железнодорожных систем двух стран в рамках проекта «Один пояс – один путь».

В целом стороны выразили намерение продолжать наращивание текущего взаимодействия и активизировать работы по реализации новых совместных направлений сотрудничества.