​Наращивать экспортный потенциал

Процесс интеграции нашей страны в мировую систему торговли выходит сегодня на новый этап развития. Отечественные товаропроизводители уже имеют связи со многими странами ближнего и дальнего зарубежья. Наших партнеров Казахстан привлекает своей стабильной экономикой, активно развивающейся инфраструктурой, транспортно-логистическими услугами. Интеграция в глобальный рынок между тем возлагает на отечественных товаропроизводителей огромную ответственность, ведь это выход на новый уровень конкуренции, и надо соответствовать этому.

Что касается нашего предприятия, то им давно налажены связи с Центральной Азией по поставкам пшеницы, макарон, муки. Основной объем продукции экспортируется не первый год в Узбекистан, Таджикистан, Туркменистан, Афганистан, на рынок Кавказа. Перерабатывает в год мелькомбинат до 120 тыс. тонн зерна, 90 тыс. тонн из них – мука трех сортов. Мы поставили не так давно на конвейер муку Granum – новый казахстанский бренд, который разработан с привлечением международных экспертов при поддержке Евразийского банка реконструкции и развития и Национальной палаты предпринимателей РК. Проект реализован благодаря полной модернизации производства, что позволило выпускать более конкурентоспособную продукцию, отвечающую всем международным стандартам качества. Мелькомбинат сегодня продолжает предпринимать усилия к тому, чтобы и дальше модернизировать производство и наращивать свой экспортный потенциал.

Это очень хорошая возможность для нас быть лидерами в переработке. Как известно, РК сегодня на мировом рынке является крупным поставщиком муки. И отечественному бизнесу в условиях нарастающей конкуренции необходимо держать свою марку. Мы также запустили фабрику мощностью 12 тыс. тонн в год с использованием новых технологических линий и оборудования. Предприятие выпус­кает до 15 различных видов макарон. Проект реализован в рамках второй пятилетки государственной программы индустриально-инновационного развития.

Компания планирует постепенно вывести свой бренд на рынок ближнего и дальнего зарубежья. В том, что это будет успешно осуществлено, нет сомнения. Ведь у отечественного товаропроизводителя в условиях Евразийского экономического пространства с расширением транспортно-логистических возможностей РК как никогда открываются большие и выгодные перспективы.