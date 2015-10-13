Наращивать кредитную активность Свежий выпуск 407 Динара ЮСУПОВА

Как сообщила пресс-служба финансового регулятора, в текущем году замедлилась кредитная активность БВУ. Участники встречи обсудили тенденции на кредитном рынке и их причины, а также возможные меры по разрешению возникших проблем. Банки второго уровня отметили необходимость формирования системы инструментов НБ РК по предоставлению тенговой ликвидности, продолжения реализации государственных программ поддержки экономики.

Регулятор подтвердил свою приверженность контрцикличному регулированию, при котором в периоды замедления экономической и кредитной активности обеспечивается смягчение регуляторных требований. На совещании также была отмечена необходимость повышения активности банков второго уровня в рефинансировании ипотечных заемщиков в рамках программы, реализуемой Национальным банком.



