Свежий выпуск Наращивать культурный капитал 30 мая 2022 г. 0:36 Юлия Миленькая, Алматы В Казахском национальном академическом театре оперы и балета им. Абая состоялся первый в Казахстане форум культуры «Ұлт рухы – ұрпақ мұраты». Мероприятие, на котором в том числе поднимались вопросы сохранения национальных ценностей, собрало около 500 представителей искусства страны. Форум проходил на протяжении двух дней. 27 мая в рамках мероприятия состоялись панельные сессии по обсуждению актуальных вопросов в области музыкального и театрального искусства, кинопроизводства, библиотечного и музейного дела. Был организован ряд концертов и выставок. В тот же день в КНАТОБ им. Абая состоялся торжественный вечер «Аңыз Асанәлі», посвященный 85-летнему юбилею народного артиста СССР, актера театра и кино Асанали Ашимова. 28 мая в рамках форума состоялось итоговое заседание, в котором приняли участие видные представители культуры Казахстана, в том числе поэт, лауреат Государственной премии Улыкбек Есдаулет, поэт, сценарист, режиссер Бакыт Каирбеков, писатель, культуролог, кандидат философских наук Зира Наурызбаева, писатель-сценарист, кинорежиссер, заслуженный деятель РК Ермек Турсунов. Все они поднимали острые темы, связанные с развитием искусства. Открыл заседание министр культуры и спорта РК Даурен Абаев, отметивший что именно представители искусства являют собой «дух нации», «идеалы поколений». В своем выступлении он также особо подчеркнул тот факт, что сегодня в приоритете у нашей страны в сфере культуры должны стоять «востребованность и конкурентоспособность отечественных произведений искусства». – Для нас очень важно, чтобы наши соотечественники смотрели наши фильмы, читали наших авторов, слушали нашу музыку. Кроме того, важно улучшить общую культурную ситуацию в стране, иначе говоря, нарастить культурный капитал населения, – сказал Даурен Абаев. – На мой взгляд, есть только два мира, сохраняющих человеческую совесть: один – образование, другой – культура. Министр также обратил внимание на то, что важнейшей задачей страны должно стать создание читательского общества. После этих слов он пригласил всех присутствующих на открывшуюся алматинскую книжную ярмарку. Даурен Абаев назвал основные приоритетные направления в развитии культуры в стране. В их числе качественное образование будущих музыкантов, режиссеров, актеров, художников, качественная работа учреждений культуры. – В стране более 7 000 центров искусства, в том числе это дома культуры, театры и музеи. Мы работаем с акиматами по их развитию и оснащению, – сообщил министр. – Например, только в нынешнем году будет построено и отремонтировано около 300 объектов. В то же время хочу отметить, что больше внимания сейчас уделяется сельской местности. Но главное – учреждения культуры не должны пустовать. Зачем строить музей, который никто не посещает? Поэтому должна быть грамотная система управления. Еще одним приоритетом развития культуры страны Даурен Абаев назвал обеспечение честности и прозрачности процесса финансирования – от киноиндустрии до книгоиздания. В завершение форума министр культуры и спорта наградил 48 представителей творческой интеллигенции, деятелей культуры и искусства, которым 21 мая Глава государства присвоил звание «Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері» («Заслуженный деятель Казахстана»).