Наращивать культурный капитал

В Казахском национальном академическом театре оперы и балета им. Абая состоялся первый в Казахстане форум культуры «Ұлт рухы – ұрпақ мұраты».

Мероприятие, на котором в том числе поднимались воп­росы сохранения национальных ценностей, собрало около 500 представителей искусства страны.

Форум проходил на протяжении двух дней. 27 мая в рамках мероприятия состоялись панельные сессии по обсуждению актуальных вопросов в области музыкального и театрального искусства, кинопроизводства, библиотечного и музейного дела. Был организован ряд концертов и выставок.

В тот же день в КНАТОБ им. Абая состоялся торжественный вечер «Аңыз Асанәлі», посвященный 85-летнему юбилею народного артиста СССР, актера театра и кино Асанали Ашимова.

28 мая в рамках форума сос­тоялось итоговое заседание, в котором приняли участие видные представители культуры Казахстана, в том числе поэт, лау­реат Государственной премии Улыкбек Есдаулет, поэт, сценарист, режиссер Бакыт Каир­беков, писатель, культуролог, кандидат философских наук Зира Наурызбаева, пи­сатель-сценарист, кинорежиссер, заслуженный деятель РК Ермек Турсунов. Все они поднимали острые темы, связанные с развитием искусства.

Открыл заседание министр культуры и спорта РК Даурен Абаев, отметивший что именно представители искусства являют собой «дух нации», «идеалы поколений». В своем выступлении он также особо подчерк­нул тот факт, что сегодня в приоритете у нашей страны в сфере культуры должны стоять «востребованность и конкурентоспособность отечественных произведений искусства».

– Для нас очень важно, чтобы наши соотечественники смотрели наши фильмы, читали наших авторов, слушали нашу музыку. Кроме того, важно улучшить общую культурную ситуацию в стране, иначе говоря, нарастить культурный капитал населения, – сказал Даурен Абаев. – На мой взгляд, есть только два мира, сохраняющих человеческую совесть: один – образование, другой – культура.

Министр также обратил внимание на то, что важнейшей задачей страны должно стать создание читательского общест­ва. После этих слов он пригласил всех присутствующих на открывшуюся алматинскую книжную ярмарку.

Даурен Абаев назвал основные приоритетные направления в развитии культуры в стране. В их числе качественное образование будущих музыкантов, режиссеров, актеров, художников, качественная работа учреждений культуры.

– В стране более 7 000 центров искусства, в том числе это дома культуры, театры и музеи. Мы работаем с акиматами по их развитию и оснащению, – сообщил министр. – Например, только в нынешнем году будет построе­но и отремонтировано около 300 объектов. В то же время хочу отметить, что больше внимания сейчас уделяется сельской местности. Но главное – учреждения культуры не должны пустовать. Зачем строить музей, который никто не посещает? Поэтому должна быть грамотная система управления.

Еще одним приоритетом развития культуры страны Даурен Абаев назвал обеспечение честности и прозрачности процесса финансирования – от киноиндустрии до книгоиздания.

В завершение форума министр культуры и спорта наградил 48 представителей творческой интеллигенции, деятелей культуры и искусства, которым 21 мая Глава государства присвоил звание «Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері» («Заслуженный деятель Казахстана»).