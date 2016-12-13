Наука – стратегически важный ресурс страны, обеспечивающий ее устойчивый экономический рост и конкурентоспособность. Этот постулат стал основой политики всех мировых держав, которые делают ставку именно на научные исследования и инновации, чтобы выдержать жесткую конкуренцию и завоевать высокие позиции в мировом рейтинге. Казахстан также выделяет развитие науки как один из своих главных приоритетов.

В Стратегии «Казахстан-2050» Глава государства Нурсултан

Назарбаев отмечает важную роль науки как основы развития человеческого капитала и экономики. За годы независимости наука Казахстана пережила сложные периоды спада, сокращения финансирования, числа научных организаций. Затем начался поиск новых путей организации для развития научного потенциала. Сегодня можно сказать, что в стране прошла серьезная реорганизация научно-технической сферы. В нашей стране сформирована институциональная структура национальной научно-инновационной системы, состоящей из таких основных элементов, как Высшая научно-техническая комиссия при Правительстве, национальные научные советы по приоритетам развития науки, университеты и другие организации в сфере науки и исследований. Заметно расширилась и сеть научных организаций – от 273 в 1991 году до 390 в настоящее время.

В кадровом обеспечении науки сокращение количества исследователей с 1991 года (27,6 тыс.) к 2000 году (9 000) сменилось дальнейшим 15-летним периодом неуклонного стабильного роста. В 2015 году научными исследованиями занималось уже 18,5 тыс. исследователей. Также растет приток молодежи в науку. Число ученых в возрасте до 35 лет за последние пять лет увеличилось на 39% и достигло 9 000 человек.

Одно из актуальных направлений развития современной научной системы республики – интеграция науки и образования. Помимо академических институтов, которые были и остаются ключевым звеном фундаментальных и прикладных исследований, в стране сформировалась сеть ведущих университетов. Создан первый исследовательский университет – Казахский национальный исследовательский технический университет им. К. Сатпаева. И конечно, статус исследовательского университета присвоен ведущему вузу страны – Назарбаев Университету.

Сегодня в нашей стране созданы необходимые условия для развития науки, становления казахстанских ученых в один ряд с мировыми. При этом государство оказывает значительную поддержку научной деятельности, что позволяет ученым реализовывать новые проекты. Можно привести такие данные: за пять лет количество заявок для учас­тия ученых республики в конкурсах на проведение научных исследований увеличилось почти в три раза – с 1 990 в 2011 году до 5 749 в 2015-м. В целом же в период c 1995 по 2016 годы в республике реализовывалось 766 научно-технических программ в области науки и промышленности, здравоохранения, агропромышленного комплекса, образования и более 36 тыс. научных проектов по всем отраслям. Наибольшую результативность показали исследования в направлении сельского хозяйства (60%), треть от общего количества выполняемых работ составляют прикладные исследования в области ядерной энергетики и биотехнологии по внедренным разработкам.

Одним из общепринятых объек­тивных показателей уровня и качества научной деятельности можно назвать такие индикаторы, как публикационная активность исследователей и их цитируемость. Не случайно в ходе первого Форума казахстанских ученых Глава государства одной из приоритетных задач определил доступ отечественного научного сообщества к зарубежным информационным ресурсам.

В 2011 году впервые была при­обретена национальная лицензия на получение доступа к глобальным ресурсам таких компаний, как Thomson Reuters, Elsevier, Springer – это базы цитирования Web of Science, Scopus и полнотекстовые базы Science Direct и Springer Link. Число публикаций отечественных ученых в рейтинговых международных изданиях с 2011 по 2015 годы увеличилось более чем в три раза. Достижением казахстанской науки стало вхождение 16 публикаций в один процент наиболее цитируемых работ в мире за 2006–2015 годы в области физики, химии, медицины, охраны окружающей среды, зоологии, биологии и биохимии, аграрных наук.

Подтверждением эффективнос­ти принимаемых государством мер стали данные Глобального индекса конкурентоспособнос­ти за 2016 год: по показателю «Качест­во научно-исследовательских организаций» Казахстан поднялся на 63-е место, тогда как в 2015 году занимал 81-е. По показателю «Сотрудничество вузов и бизнеса в научно-исследовательских и опытно-конструкторских работах» республика вышла на 66-е место (в 2015 году – 88-е). По показателю «Доступность ученых и инженеров» Казахстан поднялся на шесть пунктов и занял 64-е место.

Вместе с тем существует ряд вызовов, с которыми сталкивается отечественная наука. Так, необходимо пересмотреть вопросы ее финансового обеспечения, отрегулировать механизмы софинансирования научных проектов и программ со стороны бизнеса. Стоит заметить, что во всех развитых странах финансирование исследований на 60–75% осуществляется предпринимательским сектором экономики, тогда как в нашей стране пока инициатива внедрения той или иной научной разработки в большей степени принадлежит самим ученым, а не бизнесу.

Также предстоит разработать действенные механизмы, направленные на укрепление научного потенциала: совершенствование системы подготовки научных кад­ров, ее связи с практикой, участие студентов, магистрантов и докторантов в реализации научных проектов, прохождение научной стажировки, в том числе за рубежом, повышение статуса ученого.

Одной из актуальных задач остается интеграция науки с производством, коммерциализация результатов научных исследований. Сохраняющийся разрыв между наукой и экономикой обусловил слабое влияние научно-технических разработок на социально-экономическое развитие страны, что привело к падению интереса к науке со стороны бизнеса и общества.

В целях эффективного использования бюджетных средств Министерство образования и науки предлагает определить единым оператором грантового финансирования исследований АО «Фонд науки», а оператором программно-целевого финансирования исследований – АО «Национальный центр государственной научно-технической экспертизы». В ближайшее время министерство планирует обсуждение предложений в кругах научной и вузовской общественности республики.

В дальнейшем предстоит работа и по такому важному направлению, как определение новых приоритетов развития науки. Понятно, что ни одна страна мира не может одинаково успешно действовать по всему спектру научной деятельности. И особенно это касается фундаментальных изысканий, итог которых, как правило, далеко не очевиден. Поэтому необходимо найти новые рамочные условия функцио­нирования научного сектора. Эти приоритеты должны быть сфокусированы на развитии как фундаментальной науки, так и прикладной, важнейшей для экономики сферы. Наука – единый взаимосвязанный организм, где важны все звенья.

Здесь нужно отталкиваться и от тех конкурентных преимуществ, которые у нас уже есть в той или иной научной области. Например, работы в области космоса, физики плазмы, лазерных технологий, ряда других направлений. И конечно, необходимо учитывать перспективные задачи социально-экономического развития страны, а также интересы обеспечения национальной безопасности. Это исследования, играющие ключевую роль в развитии экономики и связанные с улучшением качества жизни наших граждан: новое качество медицины, строительство коммуникаций, создание здоровых продуктов питания и сохранение состояния окружающей среды.

Долгое время наука была отор­вана от реального сектора экономики. Но сегодня бизнес заинтересован в научных разработках. Свою готовность на принципах софинансирования инвестировать в исследования ученых казахстанские предприятия еще раз подтвердили 8 декабря на расширенном заседании президиума Национальной палаты предпринимателей «Атамекен». Со своей стороны бизнес-сообщество просит сделать прозрачными процедуры конкурсов на получение исследовательских грантов и открыть предприятиям доступ к научным центрам, с тем чтобы заказчиком на исследования и разработки мог выступать непосредственно бизнес. Именно в этом направлении будет сосредоточена наша работа.

Еще один фактор, который следует учитывать при определении приоритетных направлений, – территориальная диверсификация нашей экономики, а значит, и науки, с использованием возможностей различных регионов Казахстана. Нельзя допустить, чтобы вся наука, даже фундаментальная, была сосредоточена в одном-двух мегаполисах, но нельзя допустить и обратной ситуации – когда бюджетные средства размываются. Об этом заявил Глава государства 6 декабря в ходе общенационального телемоста ко Дню индустриализации. «Где есть компетентная наука? В Астане, Алматы, в крупных городах – Караганде и Шымкенте. Мы хотим, чтобы такими городами стали и Актобе, и Атырау. То есть миллионные города, учебные заведения, университеты, профессора, преподаватели, квалифицированные рабочие – там можно создавать что-то новое», – сказал Президент Нурсултан Назарбаев.

Сегодня, в преддверии большого праздника – 25-летия независимости Казахстана, в научной сфере республики обозначены новые актуальные задачи, нацеленные на повышение эффективности результатов научно-технической деятельности казахстанских ученых, обеспечение практического выхода науки в экономику и инновации.