Наука – стратегически важный ресурс страны, обеспечивающий ее устойчивый экономический рост и конкурентоспособность. Этот постулат стал основой политики всех мировых держав, которые делают ставку именно на научные исследования и инновации, чтобы выдержать жесткую конкуренцию и завоевать высокие позиции в мировом рейтинге. Казахстан также выделяет развитие науки как один из своих главных приоритетов.
В Стратегии «Казахстан-2050» Глава государства Нурсултан
Назарбаев отмечает важную роль науки как основы развития человеческого капитала и экономики. За годы независимости наука Казахстана пережила сложные периоды спада, сокращения финансирования, числа научных организаций. Затем начался поиск новых путей организации для развития научного потенциала. Сегодня можно сказать, что в стране прошла серьезная реорганизация научно-технической сферы. В нашей стране сформирована институциональная структура национальной научно-инновационной системы, состоящей из таких основных элементов, как Высшая научно-техническая комиссия при Правительстве, национальные научные советы по приоритетам развития науки, университеты и другие организации в сфере науки и исследований. Заметно расширилась и сеть научных организаций – от 273 в 1991 году до 390 в настоящее время.
В кадровом обеспечении науки сокращение количества исследователей с 1991 года (27,6 тыс.) к 2000 году (9 000) сменилось дальнейшим 15-летним периодом неуклонного стабильного роста. В 2015 году научными исследованиями занималось уже 18,5 тыс. исследователей. Также растет приток молодежи в науку. Число ученых в возрасте до 35 лет за последние пять лет увеличилось на 39% и достигло 9 000 человек.
Одно из актуальных направлений развития современной научной системы республики – интеграция науки и образования. Помимо академических институтов, которые были и остаются ключевым звеном фундаментальных и прикладных исследований, в стране сформировалась сеть ведущих университетов. Создан первый исследовательский университет – Казахский национальный исследовательский технический университет им. К. Сатпаева. И конечно, статус исследовательского университета присвоен ведущему вузу страны – Назарбаев Университету.
Сегодня в нашей стране созданы необходимые условия для развития науки, становления казахстанских ученых в один ряд с мировыми. При этом государство оказывает значительную поддержку научной деятельности, что позволяет ученым реализовывать новые проекты. Можно привести такие данные: за пять лет количество заявок для участия ученых республики в конкурсах на проведение научных исследований увеличилось почти в три раза – с 1 990 в 2011 году до 5 749 в 2015-м. В целом же в период c 1995 по 2016 годы в республике реализовывалось 766 научно-технических программ в области науки и промышленности, здравоохранения, агропромышленного комплекса, образования и более 36 тыс. научных проектов по всем отраслям. Наибольшую результативность показали исследования в направлении сельского хозяйства (60%), треть от общего количества выполняемых работ составляют прикладные исследования в области ядерной энергетики и биотехнологии по внедренным разработкам.
Одним из общепринятых объективных показателей уровня и качества научной деятельности можно назвать такие индикаторы, как публикационная активность исследователей и их цитируемость. Не случайно в ходе первого Форума казахстанских ученых Глава государства одной из приоритетных задач определил доступ отечественного научного сообщества к зарубежным информационным ресурсам.
В 2011 году впервые была приобретена национальная лицензия на получение доступа к глобальным ресурсам таких компаний, как Thomson Reuters, Elsevier, Springer – это базы цитирования Web of Science, Scopus и полнотекстовые базы Science Direct и Springer Link. Число публикаций отечественных ученых в рейтинговых международных изданиях с 2011 по 2015 годы увеличилось более чем в три раза. Достижением казахстанской науки стало вхождение 16 публикаций в один процент наиболее цитируемых работ в мире за 2006–2015 годы в области физики, химии, медицины, охраны окружающей среды, зоологии, биологии и биохимии, аграрных наук.
Подтверждением эффективности принимаемых государством мер стали данные Глобального индекса конкурентоспособности за 2016 год: по показателю «Качество научно-исследовательских организаций» Казахстан поднялся на 63-е место, тогда как в 2015 году занимал 81-е. По показателю «Сотрудничество вузов и бизнеса в научно-исследовательских и опытно-конструкторских работах» республика вышла на 66-е место (в 2015 году – 88-е). По показателю «Доступность ученых и инженеров» Казахстан поднялся на шесть пунктов и занял 64-е место.
Вместе с тем существует ряд вызовов, с которыми сталкивается отечественная наука. Так, необходимо пересмотреть вопросы ее финансового обеспечения, отрегулировать механизмы софинансирования научных проектов и программ со стороны бизнеса. Стоит заметить, что во всех развитых странах финансирование исследований на 60–75% осуществляется предпринимательским сектором экономики, тогда как в нашей стране пока инициатива внедрения той или иной научной разработки в большей степени принадлежит самим ученым, а не бизнесу.
Также предстоит разработать действенные механизмы, направленные на укрепление научного потенциала: совершенствование системы подготовки научных кадров, ее связи с практикой, участие студентов, магистрантов и докторантов в реализации научных проектов, прохождение научной стажировки, в том числе за рубежом, повышение статуса ученого.
Одной из актуальных задач остается интеграция науки с производством, коммерциализация результатов научных исследований. Сохраняющийся разрыв между наукой и экономикой обусловил слабое влияние научно-технических разработок на социально-экономическое развитие страны, что привело к падению интереса к науке со стороны бизнеса и общества.
В целях эффективного использования бюджетных средств Министерство образования и науки предлагает определить единым оператором грантового финансирования исследований АО «Фонд науки», а оператором программно-целевого финансирования исследований – АО «Национальный центр государственной научно-технической экспертизы». В ближайшее время министерство планирует обсуждение предложений в кругах научной и вузовской общественности республики.
В дальнейшем предстоит работа и по такому важному направлению, как определение новых приоритетов развития науки. Понятно, что ни одна страна мира не может одинаково успешно действовать по всему спектру научной деятельности. И особенно это касается фундаментальных изысканий, итог которых, как правило, далеко не очевиден. Поэтому необходимо найти новые рамочные условия функционирования научного сектора. Эти приоритеты должны быть сфокусированы на развитии как фундаментальной науки, так и прикладной, важнейшей для экономики сферы. Наука – единый взаимосвязанный организм, где важны все звенья.
Здесь нужно отталкиваться и от тех конкурентных преимуществ, которые у нас уже есть в той или иной научной области. Например, работы в области космоса, физики плазмы, лазерных технологий, ряда других направлений. И конечно, необходимо учитывать перспективные задачи социально-экономического развития страны, а также интересы обеспечения национальной безопасности. Это исследования, играющие ключевую роль в развитии экономики и связанные с улучшением качества жизни наших граждан: новое качество медицины, строительство коммуникаций, создание здоровых продуктов питания и сохранение состояния окружающей среды.
Долгое время наука была оторвана от реального сектора экономики. Но сегодня бизнес заинтересован в научных разработках. Свою готовность на принципах софинансирования инвестировать в исследования ученых казахстанские предприятия еще раз подтвердили 8 декабря на расширенном заседании президиума Национальной палаты предпринимателей «Атамекен». Со своей стороны бизнес-сообщество просит сделать прозрачными процедуры конкурсов на получение исследовательских грантов и открыть предприятиям доступ к научным центрам, с тем чтобы заказчиком на исследования и разработки мог выступать непосредственно бизнес. Именно в этом направлении будет сосредоточена наша работа.
Еще один фактор, который следует учитывать при определении приоритетных направлений, – территориальная диверсификация нашей экономики, а значит, и науки, с использованием возможностей различных регионов Казахстана. Нельзя допустить, чтобы вся наука, даже фундаментальная, была сосредоточена в одном-двух мегаполисах, но нельзя допустить и обратной ситуации – когда бюджетные средства размываются. Об этом заявил Глава государства 6 декабря в ходе общенационального телемоста ко Дню индустриализации. «Где есть компетентная наука? В Астане, Алматы, в крупных городах – Караганде и Шымкенте. Мы хотим, чтобы такими городами стали и Актобе, и Атырау. То есть миллионные города, учебные заведения, университеты, профессора, преподаватели, квалифицированные рабочие – там можно создавать что-то новое», – сказал Президент Нурсултан Назарбаев.
Сегодня, в преддверии большого праздника – 25-летия независимости Казахстана, в научной сфере республики обозначены новые актуальные задачи, нацеленные на повышение эффективности результатов научно-технической деятельности казахстанских ученых, обеспечение практического выхода науки в экономику и инновации.