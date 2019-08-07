​Наращивать темпы развития

В ходе встречи Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о социально-экономическом развитии области и общественно-политической ситуации в регионе. Президенту также доложено о ходе исполнения ранее данных поручений по улучшению благосостояния населения.

Глава государства отметил необходимость сохранения и дальнейшего наращивания положительных темпов развития Атырауской области и модернизации инфраструктуры региона.

В завершение Касым-Жомарт Токаев поручил акиму оказывать всемерную поддержку социально уязвимым слоям населения, а также обеспечить своевременную реализацию всех отраслевых программ, сообщила пресс-служба Президента.