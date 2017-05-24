​Наращивая местное участие

Промышленные компании Западно-Казахстанской области, объединенные в подкластер нефтегазового машиностроения, выступают основной движущей силой экономики региона. Именно в них заложен большой потенциал развития, который может быть реализован в том числе благодаря сотрудничеству с иностранными добывающими компаниями. Но для этого отечественные предприятия должны соответствовать довольно жестким параметрам, совершенствовать производство и внедрять в свою работу международные стандарты.
Как подчеркнул аким региона Алтай Кульгинов, производители должны постоянно идти в ногу со временем, обновлять оборудование, повышать квалификацию персонала, чтобы отвечать справедливым требованиям, предъявляемым добывающими компаниями.
– Для этого отечественным предприятиям в рамках государственных и отраслевых программ оказывается существенная поддержка, – подчеркнул он. – Результатом являются ввод в строй новых и модернизация существующих производств.
Председатель АО «НК «СПК «Орал» Ержан Балтаев в своем выступлении определил основной перечень требований, предъявляемых иностранными компаниями к поставщикам. Прежде всего, по его словам, от участников закупок требуются конкурентоспособность цен, соответствие условиям поставки, эксплуатационным параметрам и, конечно, качество. При этом для решения существующих проблем предложено внедрять практику ранних тендеров, распространять политику местного содержания на всех подрядчиков КПО, готовить кадры в кооперации с университетами и научными центрами, совершенствовать производства, осуществлять трансферт технологий.
По данным, озвученным руководителем СПК «Орал», закупки госорганов, предприятий и недропользователей области по итогам 2016 года в общей сложности составили 400 млрд тенге, при этом доля местного участия достигла 50%, и только 17% из них принадлежит товарам, все остальное – работы и услуги. В то же время общая стоимость казсодержания на крупнейшем иностранном предприятии региона – КПО б.в, имеющем в этом деле самые лучшие результаты, насчитывает более 51% всех закупок.
Но и здесь суммарный показатель приобретенных товаров невелик – всего 7%. Однако в 2017 году компания приступила к реализации двух больших проектов по снятию производственных ограничений по газу и строительству четвертого компрессора обратной закачки газа, что также потребует проведения большого количества закупок. В связи с этим присутствовавшим на форуме производителям и представителям сервисных предприятий сотрудники консорциума рассказали, каким образом можно принять в них участие, каким требованиям необходимо соответствовать.
В заключение форума были подписаны меморандумы о взаимопонимании в области сотрудничества по развитию машиностроения для нефтегазовой промышленности и достижении целевых индикаторов на 2017 год.