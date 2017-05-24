​Наращивая местное участие

Промышленные компании Западно-Казахстанской области, объединенные в подкластер нефтегазового маши­ностроения, выступают основной движущей силой экономики региона. Именно в них заложен большой потенциал развития, который может быть реализован в том числе благодаря сотрудничеству с иностранными добывающими компаниями. Но для этого отечественные предприятия должны соответствовать довольно жестким параметрам, совершенствовать производство и внедрять в свою работу международные стандарты.

Как подчеркнул аким региона Алтай Кульгинов, производители должны постоянно идти в ногу со временем, обновлять оборудование, повышать квалификацию персонала, чтобы отвечать справедливым требованиям, предъявляемым добывающими компаниями.

– Для этого отечественным предприятиям в рамках государственных и отраслевых программ оказывается существенная поддержка, – подчеркнул он. – Результатом являются ввод в строй новых и модернизация существующих производств.

Председатель АО «НК «СПК «Орал» Ержан Балтаев в своем выступлении определил основной перечень требований, предъявляемых иностранными компаниями к поставщикам. Прежде всего, по его словам, от участников закупок требуются конкурентоспособность цен, соответствие условиям поставки, эксплуа­тационным параметрам и, конечно, качество. При этом для решения существующих проблем предложено внедрять практику ранних тендеров, распространять политику местного содержания на всех подрядчиков КПО, готовить кадры в кооперации с университетами и научными цент­рами, совершенствовать производства, осуществлять трансферт технологий.

По данным, озвученным руководителем СПК «Орал», закупки гос­органов, предприятий и недропользователей области по итогам 2016 года в общей сложности составили 400 млрд тенге, при этом доля местного участия достигла 50%, и только 17% из них принадлежит товарам, все остальное – работы и услуги. В то же время общая стоимость казсодержания на крупнейшем иностранном предприятии региона – КПО б.в, имеющем в этом деле самые лучшие результаты, насчитывает более 51% всех закупок.

Но и здесь суммарный показатель приобретенных товаров невелик – всего 7%. Однако в 2017 году компания приступила к реализации двух больших проектов по снятию производственных ограничений по газу и строительству четвертого компрессора обратной закачки газа, что также потребует проведения большого количества закупок. В связи с этим присутствовавшим на форуме производителям и представителям сервисных предприятий сотрудники консорциума рассказали, каким образом можно принять в них участие, каким требованиям необходимо соответствовать.

В заключение форума были подписаны меморандумы о взаимопонимании в области сотрудничества по развитию машиностроения для нефтегазовой промышленности и достижении целевых индикаторов на 2017 год.