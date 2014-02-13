Наращивая потенциал ТюркПА

На заседании обсужден доклад «Роль транспорт­ных сообщений в экономическом сотрудничестве между тюркоязычными государствами» и принята рекомендация по данным вопросам, адресованная нацио­нальным парламентам и правительствам стран – участниц ТюркПА. Сенатор С. Енсегенов в своем выступлении ознакомил участников с основными положениями Пос­лания Президента Нурсултана Назарбаева народу Казахстана. Он отметил намерение Казахстана шире использовать свой транзитно-транспортный потенциал. В этом контексте сенатор подробно рассказал о запуске железнодорожных веток Коргас – Жетыген, Узен – граница Туркменистана, а также о скором завершении казахстанского участка межгосударственной автомобильной магистрали Западный Китай – Западная Европа и железнодорожной ветки Жезказган – Бейнеу протяженностью 1 200 км. Ввиду непрерывного роста транспортного потока между государствами С. Енсегенов отметил, что страны ТюркПА должны наращивать свой экс­пертный потенциал и достичь уровня разработки и принятия модельных законов в области транспортных сообщений.

Альмира АБДИКАРИМОВА