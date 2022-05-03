Свежий выпуск
Наращивая связи
Ербол Тишкамбаев

Председатель Мажилиса Ерлан Кошанов принял чрезвычайного и полномочного посла Республики Корея в Казахстане Ку Хонг Сока.

В ходе беседы спикер Мажилиса отметил, что Казахстан придает большое значение развитию двусторонних отношений. За прошедшие 30 лет с момента установления дипломатических связей между странами налажен интенсивный диалог во многих сферах. В первую очередь это является следствием сложившегося диалога между главами двух государств.

Пожелав дипломату успешной работы в Казахстане, Ерлан Кошанов сообщил, что встреча проходит накануне государственного праздника – Дня единства народа Казахстана, где в дружбе и согласии проживают представители более 130 этносов. – Это одно из уникальных преимуществ нашей страны, – подчеркнул Ерлан Кошанов.

Председатель Мажилиса отметил историческую значимость решения Главы государства Касым-Жомарта­ Кемелевича Токаева о проведении референдума по изменению Конституции страны, которое он озвучил на очередной сессии Ассамблеи народа Казахстана.

– Это начало больших политических преобразований в нашей стране, – заявил он.

Ерлан Кошанов проинформировал Ку Хонг Сока о предстоящих изменениях в связи с политическими реформами, обозначенными в Послании Президента страны. В этой связи спикер нижней палаты Парламента подчеркнул важность для казахстанских парламентариев изучения законодательного опыта Кореи в реализации схожих преобразований.

Подчеркнув в целом доверительные и добрососедские отношения с Республикой Корея, председатель Мажилиса сообщил, что этому способствуют, в том числе, и проживаю­щие в стране этнические корейцы, которые вносят значимый вклад в развитие современного Казахстана.

В свою очередь дипломат выразил заинтересованность Кореи в наращивании связей с Казахстаном, заявив о готовности к расширению взаимовыгодного партнерства в торгово-экономической и инвестиционной сферах. Ку Хонг Сок отметил успешное взаимодействие двух стран в рамках новой программы экономического сотрудничества «Свежий ветер», а также большие возможности в культурно-гуманитарной сфере.

Отдельное внимание стороны уделили вопросам дальнейшего развития межпарламентского сотрудничества по широкому кругу вопросов.

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