Свежий выпуск Наращивая связи 3 мая 2022 г. 7:36 Ербол Тишкамбаев Председатель Мажилиса Ерлан Кошанов принял чрезвычайного и полномочного посла Республики Корея в Казахстане Ку Хонг Сока. В ходе беседы спикер Мажилиса отметил, что Казахстан придает большое значение развитию двусторонних отношений. За прошедшие 30 лет с момента установления дипломатических связей между странами налажен интенсивный диалог во многих сферах. В первую очередь это является следствием сложившегося диалога между главами двух государств. Пожелав дипломату успешной работы в Казахстане, Ерлан Кошанов сообщил, что встреча проходит накануне государственного праздника – Дня единства народа Казахстана, где в дружбе и согласии проживают представители более 130 этносов. – Это одно из уникальных преимуществ нашей страны, – подчеркнул Ерлан Кошанов. Председатель Мажилиса отметил историческую значимость решения Главы государства Касым-Жомарта Кемелевича Токаева о проведении референдума по изменению Конституции страны, которое он озвучил на очередной сессии Ассамблеи народа Казахстана. – Это начало больших политических преобразований в нашей стране, – заявил он. Ерлан Кошанов проинформировал Ку Хонг Сока о предстоящих изменениях в связи с политическими реформами, обозначенными в Послании Президента страны. В этой связи спикер нижней палаты Парламента подчеркнул важность для казахстанских парламентариев изучения законодательного опыта Кореи в реализации схожих преобразований. Подчеркнув в целом доверительные и добрососедские отношения с Республикой Корея, председатель Мажилиса сообщил, что этому способствуют, в том числе, и проживающие в стране этнические корейцы, которые вносят значимый вклад в развитие современного Казахстана. В свою очередь дипломат выразил заинтересованность Кореи в наращивании связей с Казахстаном, заявив о готовности к расширению взаимовыгодного партнерства в торгово-экономической и инвестиционной сферах. Ку Хонг Сок отметил успешное взаимодействие двух стран в рамках новой программы экономического сотрудничества «Свежий ветер», а также большие возможности в культурно-гуманитарной сфере. Отдельное внимание стороны уделили вопросам дальнейшего развития межпарламентского сотрудничества по широкому кругу вопросов.