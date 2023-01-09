Наращивая уровень газификации

Возможность пользоваться голубым топливом получили, таким образом, еще порядка 19 тыс. жителей региона. Как сообщили в областном акимате, газификация поступательно продвигается вперед: на данный момент 68% населения, в том числе в небольших селах, имеет доступ к системе газоснабжения.

В 2022-м из 14 запланированных проектов по газификации восемь завершены, остальные – переходные. Со второй половины минувшего года начаты работы в поселках Торетам и Акай – в Кармакшинском и Саксаульск – в Аральском районах. Параллельно шла установка автоматической газораспределительной станции в Тартогае Шиелийского района.

При поддержке министерства планируется, к примеру, подача газа в пригородные поселки Кызылорды Абай и Досан, а также Бестам, Енбекши, Жиделиарык, Жайылма – в Шиелийском, Шалкия, Куттыкожа, Танарык и Кейден – в Жанакорганском районах. В этом списке также находится ряд сел Жалагашского и Сырдарьинского районов, такие как имени Сейфуллина, Калжана ахуна и Аксу.

В целом, по данным областного ­акимата, в регионе до 2027 года намечено обеспечить голубым топливом еще 45 населенных пунктов. В результате уровень газификации Кызыл­ординской области достигнет 85%.