Свежий выпуск Нарастающий экспорт Досжан НУРГАЛИЕВ

Торговля с новыми членами ЕАЭС

Несмотря на дисбалансы и деструктивные факторы мировой экономики, влияющие на динамику товарооборота между странами, Казахстан остается одним из крупных эпицентров притяжения внешних инвестиций. Они идут в диверсификацию национальной экономики, трансферт технологий и производство продукции высоких переделов. Качественным эффектом роста инвестиций в реальную экономику принято считать положительную динамику несырьевого экспорта республики.

Согласно данным официальной статистики, по итогам 2014 года экспорт Казахстана составил 78,2 млрд долл., из которых около 22% – обработанная продукция, значительную долю которой составляют промышленные товары и сервисные услуги. Экспорт готовых товаров по проектам Карты индустриализации составил 1 млрд долл. В текущем году этот уровень по меньшей мере увеличится вдвое.

Основными торговыми партнерами Казахстана по-прежнему остаются страны Европы, занимающие в общем объеме внешней торговли республики львиную долю – порядка 41%. На второй позиции находится Россия, на которую сегодня приходится около 17,9% всей внешней торговли казахстанского бизнеса. Китай в этом процессе занимает третье место – 17%, Швейцария – 4,1% и Украина – 3,3%.

Между тем в скором времени данный экспортный формат может претерпеть значительные изменения ввиду активной переориента­ции части экспорта на рынки стран Центральной Азии, Кавказа, Ирана, Афганистана, Монголии и других государств региона.

В начале текущего месяца при содействии Национального агентства «KAZNEX INVEST» в Бишкеке прошла презентация медицинской и фармацевтической продукции казахстанского производства, которая состоялась в формате единого национального стенда в рамках 10-й международной специализированной выставки «Медицина-2015». В числе казахстанских производителей лекарственных средств и препаратов в презентации участвовали компании «Химфарм», Juldyz Kenan Co., Ltd, ТОО «Kelun-Kazpharm», а также изготовители одноразовых медицинских изделий – ТОО «Dolce Pharm» и ТОО «Eco Pharm».

По информации представителя АО «KAZNEX INVEST» Вячеслава Любарца, в минувшем году экспорт лекарственных средств и изделий медицинского назначения Казахстана в Кыргызстан составил 7,7 млн долл. Импорт фармацевтической продукции Кыргызстана в 2014 году составил 148,9 млн долл. На сегодня среди стран-поставщиков медицинской продукции на кыргызский рынок Казахстан занимает 3-е место после Китая и России.

– С учетом высокой зависимости этого рынка от внешних поставок, у казахстанских производителей, в том числе новых индустриальных предприятий, имеется большой потенциал для расширения рынка сбыта и поставок в Кыргызстан фармацевтической продукции, – считает Вячеслав Любарец.

Вхождение Кыргызстана в Евразийский экономический союз открывает казахстанским компаниям широкие перспективы для сотрудничества. С учетом новых условий АО «Химфарм» и ТОО «Juldyz Kenan Co., Ltd» намерены уже в нынешнем году открыть свои представительства в соседней республике.

Согласно данным МИР РК, товарооборот Казахстана с Кыргызстаном за I квартал 2015 года составил 204,4 млн долл., что на 9,8% выше показателя аналогичного периода прошлого года. При этом экспорт казахстанской продукции увеличился на 27,3% и составил 160,8 млн долл. Импорт, напротив, сократился на 27,1%, сложившись на уровне 43,6 млн долл.

Другим рынком, где сегодня востребована казахстанская продукция, является пятый полноправный член ЕАЭС – Армения. В мае 2015 года в Ереване прошла торговая миссия казахстанских производителей, организованная «KAZNEX INVEST». В рамках мероприятия, состоявшегося в формате традиционного бизнес-форума, были организованы встречи деловых кругов Казахстана с представителями мэрии Еревана, руководителями ряда министерств: энергетики, здравоохранения и градостроительства Армении. При этом была достигнута предварительная договоренность на поставку строительных материалов, лекарственных средств и медицинских изделий, а также аммиачных удобрений на общую сумму 5 млн долл. В ходе торговой миссии также был подписан меморандум о взаимопонимании между «KAZNEX INVEST» и ТПП Армении.

Следует отметить, что в состав казахстанской делегации вошли 13 предприятий обрабатывающей отрасли. Осуществлять экспортные поставки в Армению намерены концерн Bakarassov (лакокрасочная продукция), компания IT M (каучу­ковые изоляционные материалы), ТОО «Светоком» (светофоры), ТОО «Dolce-Pharm» (одноразовые изделия медицинского назначения), ТОО «Kelun-Kazpharm» (инъекционные растворы), ТОО «Тексан Казахстан Инвест» (электротехническая продукция), ТОО «ТЕНУСА» (строительно-химические материалы), ТОО «Актюбинский рельсобалочный завод» (рельсы), ТОО «Семипалатинский деревообрабатывающий завод № 1» (древесно-плиточная продукция), ТОО «КазАзот» (аммиачная селитра) и другие.

По мнению заместителя председателя правления АО «KAZNEX INVEST» Мейержана Майкенова, вступление Армении в интеграционный блок дает реальную возможность казахстанским компаниям усилить взаимовыгодное сотрудничество с этой республикой. В сущности, это открывает перед казахстанским бизнесом новый рынок для экспорта продукции и развития торгово-экономических отношений с Арменией.

Анализ итогов торговой миссии в Ереван внушает экспертам уверенность в том, что динамика взаим­ной торговли в данном направлении в дальнейшем будет только нарастать.

– Достигнутые результаты во взаимной торговле свидетельствуют о начале нового этапа торговых отношений между двумя странами в рамках ЕАЭС. До этого ежегодный экспорт Казахстана в Армению не превышал и 500 тысяч долларов, а здесь сумма контрактов, заключенных при поддержке АО «KAZNEX INVEST», превысила прежний объем экспорта в 16 раз. И это только начало. Несмотря на отдаленность и малонаселенность Армении, мы считаем, что в перспективе наш бизнес может занять на рынке этой страны весомую нишу, – отмечает Мейержан Майкенов.

По итогом поездки в Ереван заместитель директора одного из крупнейших казахстанских производителей одноразовых изделий медицинского назначения ТОО «Dolce-Pharm» Разия Ахатаева сообщила, что первую пробную поставку они планируют отправить в ближайшие 2–3 месяца.

– Покупателем является крупная дистрибьюторская компания, которая обслуживает более 50 аптек по Армении, а также имеет собственные медицинские центры и госпиталь, – пояснила Разия Ахатаева.

Подобные анализы результативности мероприятий АО «KAZNEX INVEST» проводятся по итогам каждой торговой миссии. Как правило, основным критерием здесь являются экспортные контракты казахстанских производителей, заключенные с торговыми партнерами. При этом берется во внимание и то, что процедура заключения контрактов может занимать время от одного до нескольких месяцев.

Таджикский вектор сотрудничества

Рынок Таджикистана представляет определенный потенциал для экспорта казахстанской обработанной продукции. Товарооборот между Казахстаном и Таджикистаном с 2010 года имеет тенденцию к непрерывному росту. В 2014 году данный показатель составил 700,5 млн долл., увеличившись по сравнению с 2013 годом на 23%. Казахстан в 2014 году стал третьим основным торговым партнером Таджикистана после России и Китая. Тем не менее эксперты уверены, что потенциал сотрудничества между двумя странами как по структуре, так и по объемам поставок далеко не исчерпан. Об этом свидетельствуют результаты торговой миссии, состоявшейся в текущем году в Душанбе.

Организация торговой миссии в Таджикистан с участием 24 казахстанских предприятий машинострои­тельной, химической, строительной, фармацевтической, пищевой, металлургической отраслей вызвала немалый интерес со стороны предпринимательского сообщества этой центральноазиатской республики. Об этом свидетельствуют итоги заключенных контрактов между казахстанскими и таджикскими компаниями на поставку фанеры, шпона, пиломатериалов, трансформаторов, лакокрасочной, теплоизоляционной продукции, полимерно-композитных люков и колодцев, пищевой, фармацевтической и химической продукции на сумму более 7 млн долл.

По информации директора ТОО «Досфарм» Виктора Ни, его компания участвовала в составе торговой миссии в Таджикистан уже в четвертый раз.

– И если ранее мы занимались регистрацией лекарственных препаратов и поиском потенциальных партнеров в этой стране, то сегодня мы ожидаем заключение контрактов на поставку целой группы медицинских препаратов: «Алергозола», «Отризола», «Люголита», «Мираксидина», ушных капель «Нио­тит» и многого другого, – говорит производитель.



Несырьевая статья доходов

Продукция ГМК остается одной из емких статей отечественного несырьевого экспорта, основу которого составляют черные и цветные металлы, а также изделия из них. По итогам 2014 года экспорт металлургической продукции отрасли составил 6,5 млрд долл. Основными рынками сбыта являются Китай, Россия, Турция, Иран и Япония.

Крупным игроком на этом рынке является компания ENRC Kazakhstan, в состав которой входят ТНК «Казхром», Жайремский ГОК, АО «ССГПО», АО «Алюминий Казахстана», Казахстанский электролизный завод (КЭЗ), Евроазиатская энергетическая корпорация (ЕЭК) и ENRC Logistics. Примечательно, что ENRC является крупнейшим в мире производителем и экспортером феррохрома и железной руды, а также девятым глобальным производителем товарного глинозема.

Другое крупнейшее предприятие горно-металлургического комплекса Казахстана – АО «АрселорМиттал Темиртау», основной деятельностью которого является добыча, переработка и обогащение железной руды, а также производство прокатной и трубной продукции из черных металлов.

Второе место по объемам экспорта металлургической продукции занимает медь. В 2014 году экспорт меди и медной продукции составил порядка 1,8 млрд долл. Крупнейшим производителем и экспортером меди в Казахстане является компания KAZ Minerals, занимающая 11-е место в мире по выплавке меди.

Эксперты отмечают, что, несмотря на кризисные явления в мировой экономике, спрос на металлургическую продукцию ежегодно увеличивается. Так, за последний пятилетний период прирост импорта данной товарной группы на мировом рынке увеличился на 13%, или на 1,3 трлн долл. Область использования металлов пока еще остается довольно обширной – начиная от предметов домашнего обихода, заканчивая продукцией тяжелого машиностроения.

На сегодня доля экспорта казахстанской металлургической продукции в мировом импорте составляет 0,5%. Львиную долю в себестоимости экспортируемой продукции занимают транспортные издержки ввиду значительной удаленности от основных рынков сбыта и отсутствия возможности использования более дешевого морского вида транспорта, что в конечном итоге влияет на конкурентоспособность продукции. Однако несмотря на это ГМК является своего рода флагманом промышленного развития рес­публики и, как полагают эксперты, останется в этом качестве еще долго, расширяя номенклатуру производимой продукции и укрепляя свои позиции на внешних рынках.

На долю химической промышленности в несырьевом экспорте Казахстана приходится 17%. При этом уран – одна из основных статей экспорта химической продукции Казахстана. С 2009 года респуб­лика прочно удерживает абсолютное лидерство среди мировых экспортеров урана, став крупнейшим уранодобывающим государством.

В 2014 году на мировой рынок экспортировалось 27,3 тыс. тонн урановой продукции на 1,9 млрд долл. В настоящее время запасы и ресурсы урана в Казахстане составляют около 1,7 млн тонн, или около 12% от общего объема мировых запасов. По оценкам АО «НАК «Казатомпром», в результате проведения геологоразведочных работ недропользователями до 2020 года прирост разведанных запасов урана в Казахстане за счет перевода прогнозных ресурсов составит не менее 180 тыс. тонн. На сегодня поставки урана осуществляются в Китай, Россию, Канаду, Францию, США и другие государства.

По экспорту желтого фосфора Казахстан также занимает первое место в мире с емкостью капитала порядка 238,6 млн долл. География поставок этой продукции обширна: Польша, Чехия, Германия, Дания, Швейцария, Италия, Франция, включая США, Россию и Китай. Желтый фосфор находит свое применение в аграрной специфике для производства удобрений и ядов от насекомых и грызунов, а также в бытовой и промышленной химии.

За последние годы значительно вырос и экспорт продукции машиностроения Казахстана. Благодаря индустриальной политике государства за последние несколько лет эта отрасль активно начала развиваться, появились новые производства, в том числе ориентированные на экспорт. Так, если в 2010 году экспорт продукции машинострое­ния составлял 566 млн долл., то уже в 2014 году он увеличился до 1,3 млрд долл. При этом в стране начали производиться тепловозы (АО «Локомотив құрастыру зауы­ты»), электровозы (ТОО «Электровоз құрастыру зауыты»), легковые автомобили и малотоннажные грузовики (АО «Азия Авто», «Hyundai Truck Bus Kazakhstan», ТОО «СарыаркаАвтоПром»), вертолеты (ТОО «Еврокоптер Казахстан инжиниринг»). Качество производимой продукции уже успели оценить на внутреннем рынке. И сегодня в планах этих компаний – выход на внешние рынки. Наиболее перспективными для наших производителей являются страны СНГ.



Транзитный потенциал

Между тем сегодня Казахстан является экспортером не только обработанной продукции, но и различных видов услуг. Примечательно, что с учетом расширения торговых связей между странами Европы и Китая Казахстан имеет возможность стать крупным транзитным центром в регионе. Выигрышное географическое положение страны создает существенные предпосылки для роста транспортных услуг. По итогам 2014 года совокупный экспорт услуг Казахстана составил 6,3 млрд долл. При этом более половины этого объема составляют транспортные услуги – 60% (3,8 млрд долл.). Но наибольшую долю по объему экспортных доходов занимает трубопроводный транзит.

За счет строительства новых нефте- и газопроводов доходы от транзита углеводородного сырья через территорию РК увеличились вдвое до 2,2 млрд долл. Четверть дохода от экспорта транспортных услуг приносят железнодорожные грузоперевозки. В Казахстане действует развитая сеть экспедиторов. Самым крупным оператором железнодорожных перевозок является НК «КТЖ».

Вторыми по прибыльности являются услуги въездного туризма – 21% в общем экспорте услуг. В последние годы в Казахстане наблюдается устойчивый рост доли деловых поездок, или MICE-туризма, что связано в целом с ростом деловой активности, а также проведением крупных мероприятий в столице и регионах республики.

Высокий потенциал для роста имеют и электронные услуги, в частности по разработке программного обеспечения. В последние годы в Казахстане большое внимание уделяется рынку высоких технологий. Повсеместно оказываются меры государственной поддержки в целях повышения конкурентоспособности казахстанских IT-компаний. Также с этой целью был создан инновационный кластер Tech Garden, представляющий собой площадку для развития востребованных инноваций в сфере IT с использованием передовых мировых технологий и интеллектуальных ресурсов.

За 2014 год экспорт компьютерных услуг составил 11 млн долл., увеличившись на 15% по сравнению с прошлым годом.

Казахстан, преодолевая негативные внешние факторы, сегодня не только принимает активные меры по поддержке отечественных товаропроизводителей и экспортеров, но и открывает новые рынки сбыта обработанной и готовой продукции, выступая тем самым одним из лидеров региональной внешней торговли.