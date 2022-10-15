Фото пресс-службы Президента РК
Президент , Международное сотрудничество , Политика , Экономика

Нарастить объемы взаимной торговли до миллиарда долларов договорились Казахстан и Туркменистан

После встречи в узком формате лидеры Казахстана и Туркменистана продолжили переговоры с участием членов официальных делегаций, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.

Приветствуя президента Сердара Бердымухамедова и туркменскую делегацию, Касым-Жомарт Токаев отметил, что в нашей стране с большим уважением и трепетом относятся к укреплению казахско-туркменских многовековых уз дружбы и добрососедства.

"Я считаю, что для Казахстана это очень большое событие. Ваш визит имеет, без всякого преувеличения, историческое значение. В закрытом формате мы обсудили актуальные вопросы развития нашего сотрудничества. Благодарю Вас за положительное отношение ко всем вопросам, которые стоят в повестке дня. Я высказал свою положительную оценку всех Ваших подходов и высказываний в отношении перспектив сотрудничества между нашими странами", – сказал президент Казахстана.

Он подчеркнул символичность первого государственного визита Сердара Бердымухамедова в Астану в год 30-летия установления дипломатических отношений между Казахстаном и Туркменистаном.

По его словам, опираясь на многовековую дружбу, добрососедство, единые культурные и исторические ценности, две страны построили прочные и гармоничные отношения, которые сегодня служат образцом межгосударственного партнерства.

"Между нашими странами налажен активный и весьма доверительный политический диалог на высшем уровне. Я с теплотой вспоминаю свой визит в октябре прошлого года. Благодарю Вас за проявленное гостеприимство, создание всех надлежащих и очень комфортных условий для моего пребывания в Ашхабаде. Конечно же, все это послужило достижению серьезных успехов в ходе данного визита", – сообщил Касым-Жомарт Токаев.

Президент Казахстана передал теплые слова приветствия и наилучшие пожелания экс-президенту Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедову.

В ходе переговоров были обсуждены вопросы торгово-экономического взаимодействия. Стороны договорились путем совместных усилий нарастить объемы взаимной торговли до 1 миллиарда долларов.

"Что касается культурно-гуманитарных связей, то здесь все развивается в соответствии с планом. Также я хотел бы отметить наше сотрудничество и взаимодействие в рамках так называемого Каспийского процесса. Не так давно в Ашхабаде состоялся Каспийский саммит. Он прошел очень успешно и с точки зрения достижения результата, субстантивного результата, как, впрочем, и с точки зрения проявленного гостеприимства с туркменской стороны", – заявил президент Казахстана.

В свою очередь Сердар Бердымухамедов поблагодарил Касым-Жомарта Токаева за теплый прием и оказанное гостеприимство, созданные прекрасные условия для совместной работы.

"Я хотел бы передать Вам теплые слова приветствия от имени Председателя Халк Маслахаты Милли Генгеша Туркменистана уважаемого Гурбангулы Мяликгулыевича Бердымухамедова. Также, уважаемый Касым-Жомарт Кемелевич, в этом году исполнилось 30 лет со дня установления дипломатических отношений между Туркменистаном и Республикой Казахстан. За эти годы отношения между двумя странами успешно развивались по самому широкому спектру направлений. Пользуясь случаем, хотел бы еще раз поздравить Вас с этой юбилейной датой", – сказал президент Туркменистана.

Он с удовлетворением отметил поступательное развитие казахско-туркменских отношений и подтвердил приверженность дальнейшему укреплению взаимовыгодного сотрудничества.

"Мой первый государственный визит в Республику Казахстан мы рассматриваем как важнейшее этапное событие в отношениях между нашими странами. Его главной целью является укрепление двустороннего стратегического партнерства по всем направлениям, определение ясных ориентиров межгосударственного взаимодействия в регионе Центральной Азии и на международной арене с учетом новых реалий и тенденций развития. Убежден, что туркмено-казахстанский политический диалог, содержание и направленность торгово-экономического партнерства должны носить комплексный характер, базироваться на согласованной стратегии и тесной координации наших действий и их подчиненности прежде всего долгосрочным интересам двух народов и государств. Сегодня отношения между странами находятся на подъеме", – заявил Сердар Бердымухамедов.

В ходе переговоров в расширенном формате стороны обстоятельно обсудили ряд актуальных тем двусторонней повестки и определили магистральные направления дальнейшего взаимодействия Казахстана и Туркменистана.

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