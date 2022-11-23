Наравне со сверстниками

В Атырауской области утвержден проект строительства специального коррекционно-реабилитационного комплекса для детей с особыми образовательными потребностями, ввод в эксплуатацию которого намечен на 2025 год. Но вопрос в том, кто будет там работать? Регион нуждается в 24 специалистах этого направления.

Вопросы развития образовательного процесса для детей с особыми потребностями и современные методы реабилитации обсудили участники одноименного регионального слета. Его главной целью стало обсуждение системы специального обра­зования, обмен опытом, пути сотрудничества госучреждений и неправительственного сектора в этом направлении. В рамках мероприятия были организованы и практические занятия, мастер-классы специалистов реабилитационных центров, НПО, занимающихся обучением и развитием детей с особыми потребностями.

Как рассказали участники слета, их организации ориентированы на детей с ДЦП, задержкой речи, психического развития и другими заболеваниями. Путем комплексного развития детей с особыми потребностями они соз­дают такие условия, при которых их воспитанники могли бы получать образование наравне со своими сверстниками и социализироваться в обществе.

С целью предоставления информации о различных медицинских услугах, оказываемых особенным детям, перед конференцией были проведены презентации лечебных методик, проводимых для детей с задержкой в развитии. Например, микрополяризация – лечебный метод, основанный на стимуляции клеток мозга при низком постоянном токе, или транскраниальная магнитная стимуляция мозга.

Директор областной психолого-медико-педагогической консультации при областном управлении образования Алмагуль Каирлиева озвучила статистику по особенным детям, новости и проблемы в сфере их воспитания и образования. По ее словам, в Атырауской области проживают 7 023 ребенка с особыми образовательными потребностями. Из них 5 121 – школьного возраста и 1 902 – дошкольного. По решению совета врачебной комиссии 539 детей-инвалидов обучаются на дому. В трех специальных школах-интернатах области обучаются 325 детей. В общеобра­зовательных организациях 626 школьников с особыми потребностями обучаются по адаптированной программе, 94 – по индивидуальной, а 103 получают знания в специальных классах.

Что касается детей дошкольного возраста, то для малышей работает один специальный детский сад «Золотая рыбка», который посещают 96 детей, также в 38 детских садах открыты специальные группы для 177 особенных деток, а в 22 мини-центрах в классах предшкольной подготовки получают инклюзивное образование 29 малышей.

Вместе с тем главной проблемой области является нехватка кадров. Согласно нормативу в организации образования при количестве 12 детей особой категории в штате в обязательном порядке должен быть один специалист, занимающийся ими. Несмотря на то что этот вопрос решается через грант акима области, к сожалению, молодых людей, желающих получить особенную специальность, очень мало. В целях решения проблемы дефицита педагогических кадров министерством была рассмотрена программа «Боковой вход в профессию педагога», по которой специалисты других сфер могут пройти курсы переподготовки и обрести вторую профессию. Регион должен работать над привлечением педагогических кадров из других областей и желающих работать с особыми детьми. Залог успеха – непрерывная реабилитация.

Своими мыслями о путях решения вопросов реабилитационной службы в регионе поделилась на конференции и заведующая реабилитационным центром «Қамкорлық» при Атырауской областной детской больнице Гульнар Мирамова.

– В прошлом году «Қамкорлық» обслужил 778 детей с врожденными патологиями: пороками центральной нервной системы, послеоперативным лечением, нейрохирургического, кардиологического профиля. Наибольшее количество детей – с диагнозом ДЦП, травматологического характера после ДТП, ортопедическими заболеваниями. Лидирующее место занимают дети с задержкой речевого развития, – уточнила Гульнар Мирамова. – Главный вопрос, которым нужно заняться сегодня, – это непрерывная реабилитация.

По ее мнению, реабилитационные кабинеты и отделения должны быть открыты и в районах, и в городе, а не только в Атырауской детской областной больнице и родильном доме.

– Реабилитация особенных детей должна начинаться как можно раньше и быть непрерывной. Только тогда можно добиться хороших результатов. В связи с этим мы хотим предложить открытие центра раннего вмешательства. Чем раньше начнется реабилитация, тем лучше будет прогноз для наших детей. К сожалению, на сегодняшний день между педагогами, медиками социальных ведомств, специалистами психолого-педагогических кабинетов, учителями инклюзивных классов нет преемственности. Мы должны контактировать между собой, – подчеркнула Гульнар Мирамова.

Большая проблема в регионе – отсутствие центров для детей с аутизмом. Им некуда пойти. Этот вопрос тоже нужно решать на уровне местных исполнительных органов.

В свою очередь руководитель областного управления образования Гульнара Садуахасова отметила, что особенность данной конференции – заключение соглашения о сотрудничестве с неправительственным сектором, частными организациями, лечебными учреждениями, которые занимаются развитием и реабилитацией детей с особыми потребностями.

К слову, в помощь специалис­там в социальной сети Facebook открыта страница «Атырау ОПМПК», где публикуются информационные материалы и новости и другая необходимая информация. Кроме того, в свет вышло методическое пособие «Методы и приемы коррекции свистящих звуков, нарушений в их произношении» атырауского логопеда Саягуль Куанышкалиевой, опыт которой сегодня распространяется по республике. Материал можно использовать на всех коррекционных занятиях.