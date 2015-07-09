Нарендра Моди, Премьер-Министр Индии: Нам есть чему у вас учиться

Нынешняя встреча лидеров двух стран вновь продемонстрировала, что двусторонние отношения, сложившиеся сегодня между Казахстаном и Индией, носят характер стратегического партнерства, основанного на взаимовыгодном сотрудничестве в различных сферах, а также общем стремлении к миру и стабильнос­ти на региональном и международном уровнях.В ходе встречи Президент отметил, что визит Н. Моди представляет собой историческое событие для нашей страны и придаст новый импульс дальнейшему укреплению казахстанско-индийских отношений, которые всегда развивались в духе доверия и взаимопонимания.– Наши страны имеют схожую меж­дународную повестку дня. Высокий потенциал в торгово-экономической сфере, многовековые узы дружбы, культурных и исторических связей делают нас близкими по духу народами. Сейчас, как никогда, нам необходимо использовать имеющийся потенциал на благо двух народов и для процветания наших государств, – сказал Нурсултан Назарбаев.Глава государства еще раз поздравил индийский народ и Н. Моди с его избранием на пост Премьер-Министра и отметил крупные программы, которые он намерен осуществить в целях развития Индии.Президент также поздравил Премьер-Министра Индии с прошедшим Международным днем йоги, принятым ООН по предложению индийской стороны, что является признанием со стороны всего мирового сообщества духовного наследия народа Индии.В свою очередь Нарендра Моди выразил благодарность за теплый прием на высоком уровне и от имени народа Индии и от себя лично поздравил ­Нурсултана Назарбаева с прошедшим днем рождения, выразив уверенность, что дальновидная политика Президента РК принесет пользу всем жителям страны.Высокий гость обратил внимание на динамичное развитие Казахстана в сложившихся геополитических условиях, что свидетельствует о продуманной стратегии управления и долгосрочном видении.– Сегодня Казахстан развивается как успешная экономика, и все это – благодаря Вашему мышлению, планированию и подходу к выполнению задач. Несмот­ря на то что Индия – большая страна, нам есть чему у вас учиться, – сказал Н. Моди.Лидеры двух стран сошлись во мнении, что визит Премьер-министра Н. Моди послужит расширению стратегического партнерства на благо народов обеих стран.Они приветствовали подписание Соглашения об оборонном и военно-техническом сотрудничестве, которое расширит перечень двустороннего оборонного взаимодействия, включая регулярный обмен визитами, консультации, подготовку военных кадров, совместные учения, обмен силами специального назначения и сотрудничество в области операций ООН по поддержанию мира. Кроме того, были поддержаны подписание Соглашения между Республикой Казахстан и Республикой Индия о передаче осужденных лиц и Меморандума о взаимопонимании в области физической культуры и спорта.Получило одобрение и подписание Меморандума о взаимопонимании между АО "Kazxnex Invest" и АО "Invest India", включающего "дорожную карту" по торгово-экономическому и инвестиционному партнерству, которая будет содействовать эффективной реализации проектов в обеих странах для активизации двусторонних торгово-экономических отношений.Оба лидера приветствовали создание Объединенной исследовательской группы между Индией и Евразийским экономическим союзом для определения возможности подготовки Соглашения о зоне свободной торговли (ЗСТ). Как было отмечено, предложенная ЗСТ создаст благоприятные условия для расширения экономических связей между Казахстаном и Индией.Вместе с тем стороны договорились тесно сотрудничать в рамках Международного транспортного коридора Север – Юг (МТКСЮ), а также в рамках двусторонних инициатив по улучшению наземных сообщений между двумя странами и регионами. Высказали поддержку руководители двух стран двусторонним обсуждениям, направленным на создание специализированного грузового терминала в одном из западных морских портов Индии для торговли с Казахстаном. Они надеются, что эти инициативы послужат основой для лучшего экономического и коммерческого взаимодействия между двумя странами в ближайшем будущем. В связи с этим стороны приветствовали подписание Меморандума о взаимопонимании между АО "HK "Қазақстан темір жолы" и Министерством железных дорог Индии.Нурсултан Назарбаев и Нарендра Моди подтвердили важность сотрудничества в сфере мирного использования атомной энергии, в частности, подписание контракта между АО "HAK "КазАтомПром" и "Индийской корпорацией ядерной энергии Лтд" о возобновлении долгосрочных поставок природного урана в Индию для удовлетворения ее энергетических потребностей.Были поддержаны усилия по расширению воздушного сообщения между двумя странами (увеличится частота полетов для ранее определенных перевозчиков), организации культурных мероприятий и рассмотрению возможности обмена культурными фестивалями в Казахстане и Индии. С целью дальнейшего укрепления культурных и межцивилизационных связей стороны проявили интерес к совместному изучению общего исторического наследия и развитию мест посещений туристов в Казахстане и Индии.Премьер-министр Н. Моди поблагодарил Президента за поддержку резолюции ООН по Международному дню Йоги и успешную организацию 21 июня 2015 года первого Международного дня йоги в Казахстане.Казахстан и Индия отметили широкое совпадение их взглядов на региональные и международные проблемы и их взаимную поддержку в рамках международных организаций. Лидеры подчеркнули, что укрепление многостороннего сотрудничества будет способствовать региональной и международной стабильности и развитию.Нурсултан Назарбаев вновь выразил поддержку Казахстаном заявки Индии на постоянное членство в расширенном Совбезе ООН, а также кандидатуры Индии на место непостоянного члена СБ ООН на период 2021–2022 годов. Премьер-министр Индии подтвердил поддержку Казахстана на непостоянное место в Совете безопасности ООН на 2017–2018 годы.Оба лидера договорились укреплять сотрудничество в рамках Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и согласились, что площадка ШОС будет полезным дополнением к существующим двусторонним и региональным инициативам, направленным на расширение сотрудничества.По итогам переговоров состоялся совместный брифинг Президента Казахстана и Премьер-министра Индии, в ходе которого Нурсултан Назарбаев отметил атмосферу взаимопонимания и дружбы, сложившуюся в ходе первого визита Премьер-министра Индии в нашу страну.– Мы рассмотрели широкий спектр вопросов. Договорились продолжить активный политический диалог, развивать связи на всех уровнях, всесторонне активизировать торгово-экономические и культурно-гуманитарные отношения. Развитие стратегического партнерства с Индией – один из приоритетов азиатского вектора нашей внешней политики, – сказал Глава государства.Нурсултан Назарбаев отметил наличие необходимого потенциала для дальнейшего расширения сотрудничества двух стран. В частности, Казахстан – крупнейший торгово-экономический партнер Индии в Центральной Азии. В прошлом году товарооборот достиг 1,3 млрд долларов, увеличившись в два раза по сравнению с показателями 2013 года. Получен значительный опыт в рамках совместной работы в сфере информационных технологий, нефтегазовой индустрии, сельского хозяйства, атомной энергетики и фармацевтики.Что касается прямых инвестиций, привлеченных из Индии, то их объем, как прозвучало в выступлении, с 2005 года по первую половину 2014 года превысил 200 млн долларов. Сегодня в нашей стране работает 492 совместных казахстанско-индийских предприятия.По словам Президента, итоги состоявшихся переговоров продемонстрировали наличие больших перспектив в отношениях двух стран. Подтверждением этому является схожесть позиций по многим важным вопросам, стабильные и тесные связи, взаимодополняемые экономики и перспективы в транзитно-транспортной сфере. Также прошедший в рамках визита бизнес-форум создает дополнительную основу для укрепления двустороннего сотрудничества.Кроме того, Глава государства отметил, что в ходе переговоров были затронуты вопросы сотрудничества в нефтегазовой, металлургической, горнодобывающей, инфраструктурной, банковской, продовольственной сфере и электроэнергетике.– Начало разведочного бурения на нефтяном блоке "Сатпаев" и заключение контракта на поставку в Индию 5 тысяч тонн урана в 2015––2019 годах – свидетельство системного развития сотрудничества в сфере энергетики, – сказал Нурсултан Абишевич, особо отметив, что Индия играет ключевую роль в укреплении архитектуры безопасности в мире и своем регионе, а также в политической и экономической модернизации.– Наши страны – лидеры многих интеграционных процессов. Мы наблюдаем развитие отношений Индии с Китаем и Пакистаном. Все это касается нашего региона, следовательно, имеет важное значение для нашей торговли. Уверен, что Нью-Дели будет способствовать укреплению связей между странами нашего региона, – сказал Глава государства. Было также сказано о наличии важных региональных и международных площадок для взаимодействия, среди которых СВМДА, ШОС и ООН, в рамках которой обе страны имеют идентичные взгляды.Казахстан приветствует активное участие индийских компаний в международной выставке "ЭКСПО-2017" в Астане. Нурсултан Назарбаев сообщил, что общей задачей является дальнейшее обогащение культурной составляющей двустороннего взаимодействия, укрепление уз дружбы народов Казахстана и Индии. Глава государства подчеркнул, что будет активно продолжаться обмен информационными материалами и копиями документов в области истории и этнографии между ведущими научно-исследовательскими центрами, а также в сфере доступа к архивным и библиотечным фондам.Президент Казахстана поблагодарил Премьер-министра Индии за принятое приглашение посетить Казахстан с первым официальным визитом.– Мы рассматриваем данное событие как важную веху в деле углубления и продвижения нашего сотрудничества и укрепления дружбы. Казахстан готов продолжить эту добрую традицию и сохранить высокую динамику обмена визитами на всех уровнях. Наши страны открыты для сотрудничества и взаимопонимания, – сказал Глава государства.Премьер-министр Индии подчеркнул, что его страна высоко ценит взаимоотношения с Казахстаном, в рамках которых удалось достичь тесного торгово-экономического взаимодействия и построить крепкие двусторонние отношения.Мы разделяем многие интересы, имеем схожие курсы экономического и политического развития. Позиции наших стран совпадают по многим международным вопросам, включая региональную безопасность, коммуникации и интеграцию, а также проведение реформ в ООН. Казахстан является самым крупным экономическим партнером Индии в регионе. Наши отношения имеют большой потенциал дальнейшего развития. Мы намерены прилагать все усилия для того, чтобы экономические связи перешли на новый уровень, – сказал Премьер-министр Индии.Нарендра Моди выразил удовлетворенность тем, что Казахстан позитивно рассматривает предложение Индии по расширению инвестиций, назвав приоритетными для этого как обрабатывающую промышленность, так и сферу инфраструктуры. Он призвал к дальнейшему развитию взаимодействия в бизнесе.Премьер-министр Индии сообщил о желании своей страны укреплять сотрудничество в сфере космоса и информационных технологий, включая их применение в сфере управления и развития. Также он подчеркнул необходимость взаимодействия в транспортном секторе.– Международно-транспортный коридор Север т– Юг, а также железнодорожные коммуникации между Ираном, Туркменистаном и Казахстаном, интерес Индии к присоединению к Ашхабадскому договору по торговле и транзиту укрепят эту связь, – сказал Премьер-министр Индии. Н. Моди отметил, что Индия запускает новую программу обмена молодежью с шестью казахстанскими университетами, которая будет активна в следующие шесть лет.Лидеры выразили удовлетворение итогами официального визита и пришли к единому мнению, что данное мероприятие внесло позитивный вклад в расширение стратегического партнерства между двумя странами. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев выразил глубокую признательность Премьер-министру Н. Моди за визит, что подчеркивает важность, которую Индия придает развитию отношений с Казахстаном.