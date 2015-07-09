Нарендра Моди, Премьер-Министр Индии: Нам есть чему у вас учиться

В духе доверия и взаимопонимания
Нынешняя встреча лидеров двух стран вновь продемонстрировала, что двусторонние отношения, сложившиеся сегодня между Казахстаном и Индией, носят характер стратегического партнерства, основанного на взаимовыгодном сотрудничестве в различных сферах, а также общем стремлении к миру и стабильности на региональном и международном уровнях.
В ходе встречи Президент отметил, что визит Н. Моди представляет собой историческое событие для нашей страны и придаст новый импульс дальнейшему укреплению казахстанско-индийских отношений, которые всегда развивались в духе доверия и взаимопонимания.
– Наши страны имеют схожую международную повестку дня. Высокий потенциал в торгово-экономической сфере, многовековые узы дружбы, культурных и исторических связей делают нас близкими по духу народами. Сейчас, как никогда, нам необходимо использовать имеющийся потенциал на благо двух народов и для процветания наших государств, – сказал Нурсултан Назарбаев.
Глава государства еще раз поздравил индийский народ и Н. Моди с его избранием на пост Премьер-Министра и отметил крупные программы, которые он намерен осуществить в целях развития Индии.
Президент также поздравил Премьер-Министра Индии с прошедшим Международным днем йоги, принятым ООН по предложению индийской стороны, что является признанием со стороны всего мирового сообщества духовного наследия народа Индии.
В свою очередь Нарендра Моди выразил благодарность за теплый прием на высоком уровне и от имени народа Индии и от себя лично поздравил Нурсултана Назарбаева с прошедшим днем рождения, выразив уверенность, что дальновидная политика Президента РК принесет пользу всем жителям страны.
Высокий гость обратил внимание на динамичное развитие Казахстана в сложившихся геополитических условиях, что свидетельствует о продуманной стратегии управления и долгосрочном видении.
– Сегодня Казахстан развивается как успешная экономика, и все это – благодаря Вашему мышлению, планированию и подходу к выполнению задач. Несмотря на то что Индия – большая страна, нам есть чему у вас учиться, – сказал Н. Моди.Расширяя всесторонние связи
Лидеры двух стран сошлись во мнении, что визит Премьер-министра Н. Моди послужит расширению стратегического партнерства на благо народов обеих стран.
Они приветствовали подписание Соглашения об оборонном и военно-техническом сотрудничестве, которое расширит перечень двустороннего оборонного взаимодействия, включая регулярный обмен визитами, консультации, подготовку военных кадров, совместные учения, обмен силами специального назначения и сотрудничество в области операций ООН по поддержанию мира. Кроме того, были поддержаны подписание Соглашения между Республикой Казахстан и Республикой Индия о передаче осужденных лиц и Меморандума о взаимопонимании в области физической культуры и спорта.
Получило одобрение и подписание Меморандума о взаимопонимании между АО "Kazxnex Invest" и АО "Invest India", включающего "дорожную карту" по торгово-экономическому и инвестиционному партнерству, которая будет содействовать эффективной реализации проектов в обеих странах для активизации двусторонних торгово-экономических отношений.
Оба лидера приветствовали создание Объединенной исследовательской группы между Индией и Евразийским экономическим союзом для определения возможности подготовки Соглашения о зоне свободной торговли (ЗСТ). Как было отмечено, предложенная ЗСТ создаст благоприятные условия для расширения экономических связей между Казахстаном и Индией.
Вместе с тем стороны договорились тесно сотрудничать в рамках Международного транспортного коридора Север – Юг (МТКСЮ), а также в рамках двусторонних инициатив по улучшению наземных сообщений между двумя странами и регионами. Высказали поддержку руководители двух стран двусторонним обсуждениям, направленным на создание специализированного грузового терминала в одном из западных морских портов Индии для торговли с Казахстаном. Они надеются, что эти инициативы послужат основой для лучшего экономического и коммерческого взаимодействия между двумя странами в ближайшем будущем. В связи с этим стороны приветствовали подписание Меморандума о взаимопонимании между АО "HK "Қазақстан темір жолы" и Министерством железных дорог Индии.
Нурсултан Назарбаев и Нарендра Моди подтвердили важность сотрудничества в сфере мирного использования атомной энергии, в частности, подписание контракта между АО "HAK "КазАтомПром" и "Индийской корпорацией ядерной энергии Лтд" о возобновлении долгосрочных поставок природного урана в Индию для удовлетворения ее энергетических потребностей.
Были поддержаны усилия по расширению воздушного сообщения между двумя странами (увеличится частота полетов для ранее определенных перевозчиков), организации культурных мероприятий и рассмотрению возможности обмена культурными фестивалями в Казахстане и Индии. С целью дальнейшего укрепления культурных и межцивилизационных связей стороны проявили интерес к совместному изучению общего исторического наследия и развитию мест посещений туристов в Казахстане и Индии.
Премьер-министр Н. Моди поблагодарил Президента за поддержку резолюции ООН по Международному дню Йоги и успешную организацию 21 июня 2015 года первого Международного дня йоги в Казахстане.
Казахстан и Индия отметили широкое совпадение их взглядов на региональные и международные проблемы и их взаимную поддержку в рамках международных организаций. Лидеры подчеркнули, что укрепление многостороннего сотрудничества будет способствовать региональной и международной стабильности и развитию.
Нурсултан Назарбаев вновь выразил поддержку Казахстаном заявки Индии на постоянное членство в расширенном Совбезе ООН, а также кандидатуры Индии на место непостоянного члена СБ ООН на период 2021–2022 годов. Премьер-министр Индии подтвердил поддержку Казахстана на непостоянное место в Совете безопасности ООН на 2017–2018 годы.
Оба лидера договорились укреплять сотрудничество в рамках Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и согласились, что площадка ШОС будет полезным дополнением к существующим двусторонним и региональным инициативам, направленным на расширение сотрудничества. Когда взгляды совпадают
По итогам переговоров состоялся совместный брифинг Президента Казахстана и Премьер-министра Индии, в ходе которого Нурсултан Назарбаев отметил атмосферу взаимопонимания и дружбы, сложившуюся в ходе первого визита Премьер-министра Индии в нашу страну.
– Мы рассмотрели широкий спектр вопросов. Договорились продолжить активный политический диалог, развивать связи на всех уровнях, всесторонне активизировать торгово-экономические и культурно-гуманитарные отношения. Развитие стратегического партнерства с Индией – один из приоритетов азиатского вектора нашей внешней политики, – сказал Глава государства.
Нурсултан Назарбаев отметил наличие необходимого потенциала для дальнейшего расширения сотрудничества двух стран. В частности, Казахстан – крупнейший торгово-экономический партнер Индии в Центральной Азии. В прошлом году товарооборот достиг 1,3 млрд долларов, увеличившись в два раза по сравнению с показателями 2013 года. Получен значительный опыт в рамках совместной работы в сфере информационных технологий, нефтегазовой индустрии, сельского хозяйства, атомной энергетики и фармацевтики.
Что касается прямых инвестиций, привлеченных из Индии, то их объем, как прозвучало в выступлении, с 2005 года по первую половину 2014 года превысил 200 млн долларов. Сегодня в нашей стране работает 492 совместных казахстанско-индийских предприятия.
По словам Президента, итоги состоявшихся переговоров продемонстрировали наличие больших перспектив в отношениях двух стран. Подтверждением этому является схожесть позиций по многим важным вопросам, стабильные и тесные связи, взаимодополняемые экономики и перспективы в транзитно-транспортной сфере. Также прошедший в рамках визита бизнес-форум создает дополнительную основу для укрепления двустороннего сотрудничества.
Кроме того, Глава государства отметил, что в ходе переговоров были затронуты вопросы сотрудничества в нефтегазовой, металлургической, горнодобывающей, инфраструктурной, банковской, продовольственной сфере и электроэнергетике.
– Начало разведочного бурения на нефтяном блоке "Сатпаев" и заключение контракта на поставку в Индию 5 тысяч тонн урана в 2015––2019 годах – свидетельство системного развития сотрудничества в сфере энергетики, – сказал Нурсултан Абишевич, особо отметив, что Индия играет ключевую роль в укреплении архитектуры безопасности в мире и своем регионе, а также в политической и экономической модернизации.
– Наши страны – лидеры многих интеграционных процессов. Мы наблюдаем развитие отношений Индии с Китаем и Пакистаном. Все это касается нашего региона, следовательно, имеет важное значение для нашей торговли. Уверен, что Нью-Дели будет способствовать укреплению связей между странами нашего региона, – сказал Глава государства. Было также сказано о наличии важных региональных и международных площадок для взаимодействия, среди которых СВМДА, ШОС и ООН, в рамках которой обе страны имеют идентичные взгляды.
Казахстан приветствует активное участие индийских компаний в международной выставке "ЭКСПО-2017" в Астане. Нурсултан Назарбаев сообщил, что общей задачей является дальнейшее обогащение культурной составляющей двустороннего взаимодействия, укрепление уз дружбы народов Казахстана и Индии. Глава государства подчеркнул, что будет активно продолжаться обмен информационными материалами и копиями документов в области истории и этнографии между ведущими научно-исследовательскими центрами, а также в сфере доступа к архивным и библиотечным фондам.
Президент Казахстана поблагодарил Премьер-министра Индии за принятое приглашение посетить Казахстан с первым официальным визитом.
– Мы рассматриваем данное событие как важную веху в деле углубления и продвижения нашего сотрудничества и укрепления дружбы. Казахстан готов продолжить эту добрую традицию и сохранить высокую динамику обмена визитами на всех уровнях. Наши страны открыты для сотрудничества и взаимопонимания, – сказал Глава государства.
Премьер-министр Индии подчеркнул, что его страна высоко ценит взаимоотношения с Казахстаном, в рамках которых удалось достичь тесного торгово-экономического взаимодействия и построить крепкие двусторонние отношения.
Мы разделяем многие интересы, имеем схожие курсы экономического и политического развития. Позиции наших стран совпадают по многим международным вопросам, включая региональную безопасность, коммуникации и интеграцию, а также проведение реформ в ООН. Казахстан является самым крупным экономическим партнером Индии в регионе. Наши отношения имеют большой потенциал дальнейшего развития. Мы намерены прилагать все усилия для того, чтобы экономические связи перешли на новый уровень, – сказал Премьер-министр Индии.
Нарендра Моди выразил удовлетворенность тем, что Казахстан позитивно рассматривает предложение Индии по расширению инвестиций, назвав приоритетными для этого как обрабатывающую промышленность, так и сферу инфраструктуры. Он призвал к дальнейшему развитию взаимодействия в бизнесе.
Премьер-министр Индии сообщил о желании своей страны укреплять сотрудничество в сфере космоса и информационных технологий, включая их применение в сфере управления и развития. Также он подчеркнул необходимость взаимодействия в транспортном секторе.
– Международно-транспортный коридор Север т– Юг, а также железнодорожные коммуникации между Ираном, Туркменистаном и Казахстаном, интерес Индии к присоединению к Ашхабадскому договору по торговле и транзиту укрепят эту связь, – сказал Премьер-министр Индии. Н. Моди отметил, что Индия запускает новую программу обмена молодежью с шестью казахстанскими университетами, которая будет активна в следующие шесть лет.
Лидеры выразили удовлетворение итогами официального визита и пришли к единому мнению, что данное мероприятие внесло позитивный вклад в расширение стратегического партнерства между двумя странами. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев выразил глубокую признательность Премьер-министру Н. Моди за визит, что подчеркивает важность, которую Индия придает развитию отношений с Казахстаном.