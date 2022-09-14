Наркодельца со "стажем" выдали закладчики в Алматы

Устойчивого наркодельца с «наемными работниками» задержала полиция Алматы, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram Департамента полиции города.

Охотничий арсенал оружия, патроны и партию наркотиков изъяли полицейские у 32-летнего распространителя гашиша и «скорости». А вышли на него полицейские, задержав двух молодых наркозакладчиков. 23-летний И. и его 20-летняя спутница попали в поле зрения полицейских по улице Карасай батыра.

«У него было обнаружено 2 спичечных коробка и 4 свертка, обмотанных белой изолентой. У девушки из кармана изъяли 3 спичечных коробка с веществом растительного происхождения. По словам молодых людей, эти коробки и свертки они получили от мужчины для дальнейшего распространения и успели сделать уже 8 закладок.

Через несколько часов был задержан и сам распространитель. Его автомашина Toyota Camry была блокирована на пересечении улиц Муратбаева и Богенбай батыра», – сообщил начальник управления полиции Алмалинского района полковник полиции Есен Искаков.

В ходе обыска авто обнаружено и изъято: 3 полиэтиленовых пакета с веществом растительного происхождения со специфическим запахом; 13 свертков с веществом коричневого цвета со специфическим запахом; 6 спичечных коробков с веществом растительного происхождения со специфическим запахом; большой охотничий нож; патронаж с пятью пластиковыми патронами; 15 наборов охотника; 6 коробок с патронами; 23 патрона россыпью; светозвуковой АК с магазином и 24 патронами; арбалет.

«По изъятым предметам и веществам назначены экспертизы, по результатам которых будет принято процессуальное решение.

По словам задержанного, наркотические вещества он купил через социальную сеть для дальнейшего распространения, а охотничий арсенал принадлежит ему.

По указанию прокуратуры Алмалинского района данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебных расследований по части 2 статьи «Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов» УК РК», – резюмировал полковник Искаков.