Наркодилер с пакетом конопли принял за такси полицейскую машину в Копенгагене

Наркодилер в столице Дании – Копенгагене по ошибке сел в автомобиль полиции вместо такси, сообщает "Российская газета"
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По информации интернет-ресурса, об инциденте представители правоохранительных органов рассказали в Twitter. По словам стражей порядка, неизвестный очень спешил домой с партией конопли.
"Он был сильно удивлен, когда понял, что едет в автомобиле полиции", – сообщили правоохранители в соцсети.
Ссылаясь на РИА Новости, "Российская газета" уточняет, что дилер нес с собой около тысячи доз марихуаны.