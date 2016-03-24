Наркокартель прорыл туннель между Мексикой и США

Подземный туннель прорыли наркоторговцы между США и Мексикой, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на NBC News.
Выходы из него находились под рестораном мексиканского Мехикали (приграничный город) и одного из домов в американском Калексико (штат Калифорния). Дом был приобретен в прошлом году, а использование туннеля началось в феврале этого года.
В результате спецоперации, проведенной полицейскими двух стран, были задержаны четыре человека, один из них прятался в туннеле, второй пытался укрыться в особняке.
За 10 лет это – 12-й туннель, обнаруженный на границе Мексики и США.