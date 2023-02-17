Нарколабораторию на крыше многоэтажки обнаружили в ЗКО – видео

39-летний житель города Уральска обустроил на крыше многоэтажного дома теплицу, где выращивал коноплю, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram Департамента полиции Западно-Казахстанской области.

Скриншот с видео пресс-службы ДП ЗКО

В помещение были проведены тепло, освещение и вентиляция, а его стены обшиты фольгой, пластиковым материалом.

При обыске было изъято 8 садовых горшков с растениями, похожими на коноплю, и удобрение.

Мужчина пояснил, что через Telegram заказал оборудование, семена и видеоинструкцию по выращиванию конопли.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи «Незаконное культивирование запрещенных к возделыванию растений, содержащих наркотические вещества».