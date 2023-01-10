Нарколабораторию обнаружили в частном доме в Алматы

Фото: polisia.kz

100 килограммов "синтетики" изъяла в спецлаборатории полиция Алматы. Расположено было производство в одном из частных домов в Алатауском районе города. Работал в ней 32-летний мужчина, по совместительству и "химик", и фасовщик и оптовый реализатор, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

"Информация, полученная оперативным путем, была тщательно проверена – она подтвердилась. На протяжении нескольких месяцев "производственник" наладил работу лаборатории, изготавливая в ней синтетический наркотик "мефедрон". Как установлено, мужчина следовал онлайн-инструкциям своего, так называемого, работодателя. Лабораторному делу его научил куратор, обеспечив поставку необходимого сырья. Химик – наркоделец арендовал частный дом с подсобным помещением: в сарае разместил нарколабораторию, сам проживал в основном строении. Подозреваемый утверждает, что заинтересовался преступным предложением из-за щедрой оплаты труда", – рассказал заместитель начальника Департамента полиции Алматы Дидар Аханов.

Наркодельца задержали в ходе специальной операции. Нарколабораторию ликвидировали. В ней при обыске нашли прекурсоры, сырье, готовый к реализации синтетический наркотик и инвентарь в виде стеклянных тар, полиэтиленовых канистр с жидкостями, пробирок, бутылей, весов и электрических печей. Общий вес изъятого сырья составил 100 килограммов.

Подозреваемый водворен изолятор временного содержания. Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 297 УК РК.

"Один из соучастников преступного бизнеса, 33-летний гражданин С., был задержан сотрудниками УПН ранее. В его автомашине было обнаружено и изъято 85 свертков мефедрона и марихуаны. Установлено, что синтетическое зелье подозреваемый изготавливал сам. Для этих целей он арендовал частный дом в поселке Туздыбастау, Алматинской области. В ходе санкционированного обыска в съемном жилище обнаружено и изъято лабораторное оборудование и более 15 кило синтетического наркотика", – сообщил Аханов.

Он также добавил, что проводятся оперативные мероприятия по установлению других звеньев криминального промысла.