Нарколабораторию с "товаром" на полмиллиарда тенге ликвидировал КНБ

Департамент Комитета национальной безопасности РК по городу Алматы ликвидировал крупную подпольную нарколабораторию, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу КНБ.

В ходе операции задержаны двое граждан, организовавших кустарное изготовление и сбыт синтетических наркотиков «Альфа-PVP» через интернет-ресурсы на территории Алматы и других регионов страны.

«В результате принятых мер 29 июня этого года в Алматы и его пригороде изъяты порядка 16 кг «Альфа-PVP», 15 кг наркотиков на стадии кристаллизации, более 5 тонн прекурсоров и лабораторное оборудование.

Стоимость изъятых наркотических средств на «черном рынке» оценивается в более чем полмиллиарда тенге», – отметили в ведомстве.

По данному факту материалы досудебного расследования зарегистрированы в ЕРДР по части 3 статьи 297 УК РК.