Наркомагазин с «криминальной выпечкой» ликвидировали в Астане

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По информации МВД, в поле зрения оперативников попал интернет-магазин «Пепе», посредством которого в столице был налажен устойчивый канал распространения наркотиков, сообщает Kazpravda.kz

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции совместно со Службой государственной охраны одновременно на съемных квартирах задержаны пять мужчин старше 30 лет. Преступная схема действовала по иерархии «организатор - фасовщик – складмен – закладчик».

Фигуранты круглосуточно снабжали потребителей наркотиками каннабисной группы: марихуаной, гашишем, смолой каннабиса и другими видами наркотических средств.

«Особый интерес полиции привлекло то, что в предлагаемом ассортименте были печенья с начинкой из смолы каннабиса. Изъято 238 штук необычных кондитерских изделий весом по 100 г каждое. В ходе обысков по местам проживания подозреваемых изъято около 12 кг различных наркотиков, в том числе свыше 8 кг марихуаны, 1,5 кг гашиша и 2 кг смолы каннабиса. Кроме того, изъяты крупные суммы наличных денег, банковские карты, мобильные телефоны, электронные весы, брикеты, приспособления для вакуумирования и фасовки, цветная изолента, а также другие вещественные доказательства, свидетельствующие о сбыте наркотиков», – отметил начальник управления комитета по противодействию наркопреступности МВД Бахытжан Амирханов.

В отношении задержанных начато досудебное расследование по статье 297 УК РК. Подозреваемые взяты под стражу, добавил он.