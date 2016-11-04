​Наркоманов стало меньше

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Чингиз ТАШЕНОВ, Кокшетау

Об этом на брифинге в региональной службе коммуникаций управления внутренней политики заявил и. о. начальника УБН ДВД области майор полиции Виталий Гудыменко.

Сегодня в регионе активно ведется целенаправленная работа по снижению уровня наркотизации населения и предотвращению распространения наркомании. Управление по борьбе с наркобизнесом проводит работу в двух направлениях: первое – перекрытие каналов поступления наркотических средств на территорию области и привлечение к ответственности лиц, причастных к незаконному обороту; второе – проведение профилактической работы, направленной на недопущение увеличения и пополнения круга наркозависимых лиц.

– В этом году выявлено 125 преступлений такого вида, из них случаев сбыта – 94, хранения в особо крупном размере и культивирования наркосодержащих растений – по два факта, – сказал В. Гудыменко.

Кроме того, выявлено и пресечено 256 уголовных проступков, связанных с немедицинским потреблением и хранением наркотических средств. Также принимаются меры по выявлению притонов, с начала года установлено восемь фактов их организации.

Управление ведет скоординированную работу со службами и полицейскими из других регионов Казахстана. Так, совместно ДВД Жамбылской и Костанайской областей были проведены две спецоперации, в ходе которых задержаны семь преступников, изъято большое количество наркотических веществ. Кроме того, на постоянной основе проводятся рейдовые мероприятия по выявлению водителей, управляющих транспортными средствами в состоянии наркотического опьянения, в ходе которых были привлечены к ответственности 303 автомобилиста.

Совместно с управлением образования области разработан и утвержден годовой график по проведению ежемесячных интерактивных уроков для учащихся 9–11 классов школ и студентов колледжей. В пяти вузах Кокшетау совместно с центром формирования здорового образа жизни, наркологическим центром и управлением физкультуры и спорта проведена акция под девизом «Сделай свою жизнь прекрасной».

– Анализ свидетельствует о том, что сегодня в регионе наблюдается снижение наркотизации населения, – констатировал В. Гудыменко. – Если на начало года на учете состояло более 800 наркозависимых акмолинцев, то в настоящее время – 721. Так что налицо стабильная динамика к оздоровлению наркоситуации в области.

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