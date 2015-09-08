Наркоплантации уничтожены Свежий выпуск 495 Ольга ЛЬВОВА

Однако собрать урожай наркофермерам так и не довелось – плантации были уничтожены, что называется, на корню. Таков результат оперативно-профилактического мероприятия «Кокнар», проведенного департаментом по борьбе с наркобизнесом МВД РК совместно с территориальными органами внутренних дел и спецподразделениями Национальной гвардии «Беркут».

Как отметил вчера на брифинге в МВД начальник департамента по борьбе с наркобизнесом Султан Кусетов, в результате масштабных мер, принимаемых на государственном уровне по недопущению сбора и переработки конопли в Шуской долине, криминалитет ищет новые пути ее выращивания. В частности, наркодельцы пытаются культивировать эти растения в других южных регионах.

Основное число незаконных посевов приходилось на Кызылординскую область. В основном здесь выращивалась конопля с максимально высоким содержанием тетрагидроканнабинола – основного психоактивного вещества.

Преступники при подготовке полей для наркосодержащих растений зачастую привлекали сельскохозяйственных специалистов, применяли капельное орошение и учитывали все факторы, позволяющие скрывать незаконный промысел. Конопля высеивалась в предпесковых зонах, удаленных от дорог и населенных пунктов – такие посевы даже с использованием машин высокой проходимости отыскать практически невозможно. Их удается обнаружить только с использованием вертолетов.

Своевременное проведение операции «Кокнар» в сезон созревания растений дало результаты. По информации, озвученной начальником департамента, только за август текущего года сотрудниками полиции задержано 25 лиц, причастных к незаконному культивированию конопли. Выявлено 49 плантаций общей площадью свыше 50 га, изъято 34 тыс. кустов растения, общий вес составил более 41 тонны.

В незаконный оборот не допущено около 8 млн разовых доз марихуаны. Так, в степной местности, в 20 км от села Прудхоз поселка Тасбогет Кызылординской области, было обнаружено 4 плантации наркосодержащих растений, поражающие размахом засева: на 800 квад­ратных метрах возделывалось более 7 200 кустов конопли. В Сырдарьинском районе выявлено 2 плантации, где возделывалось свыше 5 тыс. кустов.

По всем фактам возбуждены уголовные дела по статье 300 УК РК «Незаконное культивирование запрещенных к возделыванию растений, содержащих наркотические вещества». Наказание по ним составляет от 3 до 8 лет лишения свободы.