Наркоплантации выявляют с помощью космического мониторинга в Казахстане

Аэрокосмический комитет МЦРИАП РК, АО "НК "Қазақстан Ғарыш Сапары" совместно с Министерством внутренних дел РК в рамках операции "Карасора" выявляются наркоплантации с помощью космического мониторинга, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства цифрового развития.

Отмечается, что площади произрастания дикорастущей конопли и культивирование каннабиса с высоким содержанием наркотических средств стимулируют их незаконный оборот не только внутри страны, но и за ее пределами. В связи с этим МЦРИАП активно содействует МВД РК в противодействии наркопреступности посредством современных технологий космического мониторинга.

"Один из эффективных методов обнаружения ареалов наркосодержащих растений – дистанционное зондирование Земли, опыт применения которого изучен и поэтапно внедряется специалистами АО "НК "Қазақстан Ғарыш Сапары". В ходе космического мониторинга в 2022 году была охвачена территория площадью 686 000 квадратных километров, на которой выявлены участки, пораженные культивацией каннабиса. Участки расположены в Туркестанской, Карагандинской, Актюбинской, Жамбылской и Кызылординской областях", – отметил председатель аэрокосмического комитета МЦРИАП РК Баубек Оралмагамбетов.

С помощью космомониторинга в 2019 г. в Кызылординской и Жамбылской областях были выявлены 123 наркопосева, в 2020 г. – 94, а в 2021 году только на территории Кызылординской области – 77.

Верификация данных космического мониторинга осуществляется посредством выезда сотрудников АО "НК "Қазақстан Ғарыш Сапары" в сопровождении специальных подразделений МВД на места обнаружения наркоплантаций.

Также для обеспечения оперативности и эффективности предоставления данных о местоположении ареалов наркосодержащих растений проводится комплекс мероприятий по сбору, обработке, анализу и интерпретации информации с использованием космических снимков с отечественных космических аппаратов KazEOSat-1 и KazEOSat-2, а также зарубежных спутников.