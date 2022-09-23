Наркоплантацию замаскировали под поля подсолнечника в Абайской области

Крупную наркогруппу ликвидировали в Абайской области, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram Департамента полиции региона.

10 сентября в Урджарском районе сотрудники ДП области совместно со спецподразделением Национальной гвардии провели спецоперацию по задержанию группы наркоторговцев, состоящей из 11 человек, 8 из которых – жители южных регионов страны.

Стражи порядка установили наркоплантацию в 25 км от населенного пункта. Там посреди поля площадью около 8,5 га, засеянного подсолнечником, преступники выращивали кусты конопли, создав систему орошения.

Из незаконного оборота изъято свыше 100 кг марихуаны, более 2 тысяч кустов конопли, 2 единицы огнестрельного оружия и боеприпасы, ранее заявленные как похищенные.

«Полицейские добыли неопровержимые доказательства причастности фигурантов к наркопреступлению.

По данному факту проводятся досудебные расследования по части 4 уголовной статьи «Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в особо крупном размере», а также по уголовной статье «Незаконное культивирование запрещенных к возделыванию растений, содержащих наркотические вещества».

Основные фигуранты водворены в изолятор временного содержания», – отметил заместитель начальника Департамента полиции области Абай полковник полиции Нариман Кульдиков.