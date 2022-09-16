Фото: polisia.kz
Общество
Наркопритон содержала 39-летняя алматинка

Жительница Турксибского района Алматы задержана за организацию наркопритона, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

"Ранее неоднократно судимая за приобретение и сбыт наркотических средств гражданка Б., 1983 года рождения, задержана за организацию и содержание наркопритона. В следственном отделе УП Турксибского района по данному факту зарегистрировано уголовное дело, согласно ст.302 ч.1 УК РК "Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов". Женщина предоставляла свой дом наркозависимым лицам и занималась сбытом синтетических наркотиков", – рассказал начальник управления по противодействию наркопреступности ДП города Алматы Ерлан Алмагамбетов.

В ходе, так называемого "контрольного закупа" подозреваемая с "приятелем" сбыли постоянному клиенту полиэтиленовый пакет с порошкообразным веществом белого цвета и специфическим запахом. Согласно проведенной экспертизе, данное вещество является синтетическим наркотиком

В момент задержания помимо хозяйки в квартире находились трое мужчин. Они были в наркотическом опьянении.

В ходе санкционированного обыска полицейские изъяли 19 медицинских пипеток и шприцов.

 

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