​Наркотикам – нет

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Дулат МОЛДАБАЕВ

Организаторы мероприятия – молодежное крыло Народно-демократической патриотической партии «Ауыл» – преследовали цель обратить внимание молодежи на угрозу наркотиков и рассказать о ее последствиях, а также поговорить о пользе здорового образа жизни.

В акции, целевой аудиторией которой стала молодежь, приняли участие специалисты центров формирования здорового образа жизни, студенты, представители Республиканского общественного штаба НДПП «Ауыл». О вреде наркотиков и их влиянии на психику человека рассказали врачи-наркологи столичного Центра медико-социальной реабилитации.

В напутственном слове кандидат в депутаты Мажилиса Парламента доктор медицинских наук Толымбек Габдильашимов сказал об особой роли стабильности в семье и приверженности национальным традициям в противодействии пагубным привычкам. Он также отметил, что в предвыборной программе партии «Ауыл» большое внимание уделяется вопросам пропаганды здорового образа жизни, здоровья нации, создания устойчивой и социально защищенной семейной ячейки.

– Мы за то, чтобы здоровый образ жизни стал нормой для сознания нашей молодежи, – добавил доктор медицинских наук. – Согласно статистике, 185 миллионов землян, или 3% населения земного шара, попало в зависимость от наркотиков. Из этой цифры 12% составляет молодежь от 15 до 30 лет. Это печальное явление, к сожалению, и в нашей стране имеет место. Наша цель – закрыть дорогу наркотикам в молодежную среду, вести решительную борьбу с этим злом. Надо отдать должное – у нас принимаются государственные программы, в этом русле работают государственные органы. Тем не менее такие акции нужны, молодежь должна понимать, что здоровый образ жизни нельзя заменить ничем другим.

В завершение мероприятия студенты запустили в небо воздушные шары, символизирующие нетерпимость к наркотикам и активную жизненную позицию молодых. 

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