Наркотики, которых не было

Долгие 11 месяцев гражданин Велико­британии Зак Карл Повнер-Джонсон доказывал свою невиновность. Его задержали при пересечении узбекистанско-казах­станской границы. В нашу страну он направлялся в ноябре прошлого года со своей знакомой, чтобы продлить визу. При прохождении таможенных процедур на пропускном пункте «Жибек Жолы» в портмоне иностранца обнаружили кокаин. Он пытался доказать, что не имеет никакого отношения к обнаруженному веществу и знать не знает, откуда оно могло взяться.

Адвокат обвиненного в контрабанде наркотиков Маржан Агибаева еще в суде первой инстанции заявила, что «портмоне в момент пересечения государственной границы находилось у спутницы гражданина Великобритании. Она в суде апелляционной инстанции это полностью подтвердила. Портмоне было у нее изъя­то сотрудниками Пограничной службы, причем досматривал ее мужчина, хотя по закону это неправильно».

Тем не менее Сарыагашский районный суд не внял этим доводам и в сентябре текущего года приговорил Повнера-Джонсона к семи годам колонии.

Судебная коллегия по уголовным делам Туркестанского областного суда встала на сторону защиты, отменив обвинительный приговор Сарыагашского районного суда от 22 сентября 2023 года. Иностранного гражданина выпустили из зала суда, и он даже записал эмоциональное видеообращение, поблагодарив судебную коллегию за то, что «просмотрели все видео, выслушали всех свидетелей, и вся правда выяснилась».

Но на вопрос, откуда же взялись наркотики, еще предстоит ответить.